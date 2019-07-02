Модель удивила подписчиков, показав без фотошопа, как её изменила беременность

24-летняя Бэлль Лючия из Сиднея (Австралия) не стала прибегать к помощи фотошопа, чтобы выглядеть безупречно. Девушка решила показать себя без прикрас.

Блогерша и модель выложила в "Инстаграме", где у неё 1,4 млн подписчиков, очередное беременное фото. Несмотря на то что девушке, по её словам, осталась неделя до третьего триместра, живот у неё по-прежнему выглядит крошечным. За что ранее она уже подвергалась нападкам, после чего объяснила это особенностями своего организма.

Но сейчас Бэлль решила проверить на прочность своих фанатов по-другому. Она разместила фото в бикини, показав выпирающие вены на своей груди. Блогерша отметила, что такое бывает во время беременности, а после родов организм снова приходит в норму.

Я знаю, что у меня грудь испещрена венами. Это происходит потому, что приток крови увеличивается на 50% во время беременности. После родов, когда кровь придёт в норму, они исчезнут Бэлль Лючия

На этот раз она получила много позитивных комментариев из-за своего честного и довольно смелого поступка. Юзеры писали, что благодарны ей за снимок без фотошопа, показывающий естественную красоту мамы. И называли подобные фото очень вдохновляющими.

Спасибо, что без фотошопа! Ваша беременность прекрасна, как и "побочные эффекты" Pi.a.pi.a

Очень вдохновляет. Особенно то, что вы не отфотошопили и корректировали косметикой грудь, чтобы скрыть вены. Естественная красота мамы самая лучшая! Xo.xokaitlin

Модель плюс-сайз расплакалась, когда увидела реакцию на её снимок без фотошопа