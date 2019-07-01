Блогерша в прямом эфире лишилась волос, сделав себе неудачное окрашивание

18-летняя Лорейн Блейк из Нью-Йорка любит экспериментировать со своей внешностью, но её опыты, как оказалось, не всегда проходят удачно.

Подруга Лорейн с ником ajrosesolis разместила в "Твиттере" ролик, который стал вирусным, набрав более 5,5 млн просмотров. На его кадрах видно, как Лорейн, которая вела прямой эфир в "Инстаграме", пытается с помощью расчёски распределить косметическое средство на волосах.

Но, ко всеобщему удивлению, часть её шевелюры остаётся на зубцах. Шокированная девушка снова подносит расчёску к голове — и там появляется маленькая лысина. Лицо блогерши в этот момент красноречивее всяких слов, пишет Buzzfeed.

Моя подруга обесцвечивала волосы в прямом эфире, и вот что из этого вышло ajrosesolis, подруга

Судя по соцсетям, девушка любит перемены во внешности. Она часто меняет причёски, среди которых афрокосички, стрижки разной длины и обильная палитра цветов. И очередное обесцвечивание, видимо, стало последней каплей.

Остатки волос ей пришлось сбрить, но Лорейн с юмором отнеслась к произошедшему. Во многом благодаря тому, что получила не только порцию шуток, но и мощную поддержку в соцсетях. Девушки в комментариях стали делиться своими историями, когда бьюти-процедуры заканчивались плачевно. И таких оказалось немало.

Девушка хотела сделать милое фото в платье, но лишь напугала себя и весь Twitter