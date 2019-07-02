Девушка-арбитр завоевала сердца тысяч мужчин, подшутив над футболистом на поле

В Сети стал вирусным ролик с матча всех звёзд чемпионата Эквадора, где белокурая красавица выступала в качестве арбитра. Когда один из игроков нарушил правила, девушка сделала вид, что тянется в карман за карточкой. Но с ослепительной улыбкой достала оттуда платок, которым вытерла лоб.
Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.
Изящный троллинг Фернанды высоко оценили пользователи в соцсетях. Ролик в том числе у себя на странице разместил журналист Танкреди Палмери, где тот набрал почти 14 млн просмотров.
Судья Фернанда Коломбо в Бразилии — это то, что нужно миру сейчас
Танкреди Палмери, журналист
Впрочем, красавица такой славе не совсем рада, отмечает AS English. Девушка написала в "Инстаграме", что она, после того как попала в заголовки газет, получила аморальное сексуальное предложение — встретиться с мужчинами за деньги. Фернанду очень расстроил подобный инцидент: "Получение этого письма заставило меня почувствовать себя дерьмом. Я просто хочу заниматься тем, что люблю, и это футбол и журналистика".