Девушка-арбитр завоевала сердца тысяч мужчин, подшутив над футболистом на поле

30-летняя бразильянка Фернанда Коломбо показала во время матча не только красоту и профессионализм, но и чувство юмора.

В Сети стал вирусным ролик с матча всех звёзд чемпионата Эквадора, где белокурая красавица выступала в качестве арбитра. Когда один из игроков нарушил правила, девушка сделала вид, что тянется в карман за карточкой. Но с ослепительной улыбкой достала оттуда платок, которым вытерла лоб.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.

Изящный троллинг Фернанды высоко оценили пользователи в соцсетях. Ролик в том числе у себя на странице разместил журналист Танкреди Палмери, где тот набрал почти 14 млн просмотров.

Судья Фернанда Коломбо в Бразилии — это то, что нужно миру сейчас Танкреди Палмери, журналист

Впрочем, красавица такой славе не совсем рада, отмечает AS English. Девушка написала в "Инстаграме", что она, после того как попала в заголовки газет, получила аморальное сексуальное предложение — встретиться с мужчинами за деньги. Фернанду очень расстроил подобный инцидент: "Получение этого письма заставило меня почувствовать себя дерьмом. Я просто хочу заниматься тем, что люблю, и это футбол и журналистика".