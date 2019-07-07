Жизнь этой модели из Хорватии окутана тайной, но её красивое тело — нет: 10 фото

Настоящее имя модели — Божана Абрилич. Она родилась в столице Хорватии Загребе 28 ноября 1989 года.
Покорять соцсети девушка начала в 2014-м. Сначала это были просто красивые селфи, но потом Мисс Бо поняла, чем подкупить аудиторию.
"Инстаграм" заполнили снимки модели в купальниках и нижнем белье. И ей действительно было что показать.
На идеальные пропорции, осиную талию и эффектные бёдра собрались посмотреть 1,2 млн подписчиков.
При этом девушка практически никаких не сообщает подробностей о себе и своей жизни, оставаясь блогером-загадкой.
Божана очень любит фото с розами, которые часто размещает. Но, кто дарит девушке цветы, поклонникам тоже остаётся только гадать.
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