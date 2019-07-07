Жизнь этой модели из Хорватии окутана тайной, но её красивое тело — нет: 10 фото

Красавица, ведущая инстаграм под псевдонимом Miss Bо, завоевала целую армию поклонников в соцсетях. Но, несмотря на публичность, она не спешит раскрывать все карты.

Настоящее имя модели — Божана Абрилич. Она родилась в столице Хорватии Загребе 28 ноября 1989 года.

Покорять соцсети девушка начала в 2014-м. Сначала это были просто красивые селфи, но потом Мисс Бо поняла, чем подкупить аудиторию.

"Инстаграм" заполнили снимки модели в купальниках и нижнем белье. И ей действительно было что показать.

На идеальные пропорции, осиную талию и эффектные бёдра собрались посмотреть 1,2 млн подписчиков.

При этом девушка практически никаких не сообщает подробностей о себе и своей жизни, оставаясь блогером-загадкой.

Божана очень любит фото с розами, которые часто размещает. Но, кто дарит девушке цветы, поклонникам тоже остаётся только гадать.

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