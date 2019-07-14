10 фото девушки, которая на деле доказала, что красота спасёт мир, став пожарным

Эта красавица буквально может избавить кого-то от гибели, развенчивая стереотипы насчёт "неженских" профессий.

24-летняя Пресли Притчард из Калиспелла, Монтана, США, — отличный пример того, что с некоторыми девушками лучше не шутить

Когда Пресли пришла работать пожарным, коллеги-мужчины лишь посмеялись над хрупкой красавицей. Девушка сильно похудела после рождения первого ребёнка

Когда я впервые пришла на эту работу, я была просто "красивенькой девчушкой". Люди думали, что я собираюсь лишь кадрить мужчин Пресли Притчард

Но американку такой расклад явно не устраивал. Она решила доказать, что может спасать людей наряду со всеми, пишет Daily Mail

Пресли стала ходить в спортзал и вскоре обрела завидные формы. Теперь она может поднимать вес до 140 кг и свободно выносить людей из горящих зданий

Многие не верят, что я на самом деле пожарный. Тогда я говорю: "Вы думаете, я просто зашла в случайную часть, чтобы поделать селфи?". Теперь я доказываю их неправоту, когда выношу из горящих зданий тех, кто во мне сомневался Пресли Притчард

Теперь Пресли ведёт инстаграм, где у неё более 67 тыс. подписчиков, доказывая, что красота может быть настоящей силой, и вдохновляя других девушек

Девушка-арбитр завоевала сердца тысяч мужчин, подшутив над футболистом на поле