Скелетон ещё никогда не был таким жарким: 10 фото спортсменки из Красноярска

Юлия родилась в Красноярске в 1995 году. И первые успехи девушка делала на поприще искусства — занималась балетом
Но в 14 лет в её жизни произошёл серьёзный поворот, пишет "Руспех". К ней в школу пришёл тренер, который предложил Юле перейти в секцию скелетона
После недолгих раздумий и сомнений девушка дала своё согласие. И новый мир её просто поглотил
У Юли стали появляться первые достижения в скелетоне. А на чемпионате мира среди юниоров в 2018 году она уже завоевала серебро
Но помимо спортивных успехов и амбиций Юля ведёт "Инстаграм", где у неё почти 38 тыс. подписчиков. Подписчики восхищаются красотой россиянки
Но сама она хочет, чтобы в первую очередь её воспринимали как спортсменку и ценили за профессиональные достижения
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