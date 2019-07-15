Скелетон ещё никогда не был таким жарким: 10 фото спортсменки из Красноярска

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Фото © Instagram/yulia.kanakina

23-летняя скелетонистка Юлия Канакина — отличный пример того, что в человеке всё должно быть прекрасно. Девушка ведёт успешный "Инстаграм", ставит высокие спортивные цели, да и просто красавица.

Юлия родилась в Красноярске в 1995 году. И первые успехи девушка делала на поприще искусства — занималась балетом

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yulia.kanakina/" target="_blank"><strong>yulia.kanakina</strong></a></p>

Но в 14 лет в её жизни произошёл серьёзный поворот, пишет "Руспех". К ней в школу пришёл тренер, который предложил Юле перейти в секцию скелетона

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yulia.kanakina/" target="_blank"><strong>yulia.kanakina</strong></a></p>

После недолгих раздумий и сомнений девушка дала своё согласие. И новый мир её просто поглотил

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yulia.kanakina/" target="_blank"><strong>yulia.kanakina</strong></a></p>

У Юли стали появляться первые достижения в скелетоне. А на чемпионате мира среди юниоров в 2018 году она уже завоевала серебро

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yulia.kanakina/" target="_blank"><strong>yulia.kanakina</strong></a></p>

Но помимо спортивных успехов и амбиций Юля ведёт "Инстаграм", где у неё почти 38 тыс. подписчиков. Подписчики восхищаются красотой россиянки

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yulia.kanakina/" target="_blank"><strong>yulia.kanakina</strong></a></p>

Но сама она хочет, чтобы в первую очередь её воспринимали как спортсменку и ценили за профессиональные достижения

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