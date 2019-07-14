Девушка потратила 12 млн на пластику, чтобы достичь идеала, но родители в панике

28-летняя Кристен Снайдер из Вирджинии, США, создала в голове образ самой себя и всеми силами к нему стремится. Несмотря на переживания её семьи и шокированные возгласы окружающих.

Кристен, специалист IT-поддержки, сделала первую пластическую операцию десять лет назад. Тогда девушка увеличила грудь и, по её словам, плакала от радости, как ребёнок. В школе она прошла через издёвки из-за внешности. К тому же всегда была очень стройной и хрупкой, а в глубине души американка мечтала о шикарных формах.

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Тогда девушка решила стремиться к её собственному идеалу. К настоящему моменту она потратила на пластику $185 тысяч (около 12 млн рублей) и перенесла более 20 операций, пишет Daily Mail. Она не только дважды увеличила грудь, но и сделала три ринопластики, липосакцию, удалила рёбра, изменила форму лба и щёк. И, конечно, не раз увеличивала губы.

Я рассматриваю своё тело как холст, а хирургию — как инструмент для достижения образа своего тела, который есть в моей голове. Я всегда хотела суперэффектные формы, и я очень сексуальный человек Кристен Снайдер

Кристен не пугает непонимание со стороны окружающих. Она считает, что трансформации собственного тела никому не мешают, а чужой выбор нужно уважать. Для неё важнее чувствовать себя счастливой. Девушка также отметила, что знает о том, что её семья переживает за неё и боится, что пластика рано или поздно сведет её в могилу. Тем не менее Кристен не собирается останавливаться и планирует потратить на косметические процедуры ещё $30 тысяч (около двух миллионов рублей).

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