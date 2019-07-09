Бывшая жена создателя "Ералаша" снялась топлес на пляже, и жарко стало всем

32-летняя Анна Грачевская, судя по геотегам, отдыхает на Мальдивах. И решила поделиться с подписчиками во всех смыслах горячими фото.

Ведущая выложила ряд провокационных снимков с пляжа, где показала свои завидные формы и украшавшие тело цветные татуировки. Девушка позировала на фоне живописного пейзажа, оголив при этом грудь. Анна лишь прикрыла её руками.

Грачевская поинтересовалась у поклонников, какой снимок им больше понравился. Девушка активно ведёт "Инстаграм", где у неё более 500 тысяч подписчиков. Фанаты принялись обсуждать в комментариях, насколько красивыми вышли снимки. И на фоне комплиментов появились и негативные комментарии. Анну упрекнули в избытке пластических операций. Несколько лет назад она сама откровенно рассказывала про увеличение ягодиц.

Ой-ёй-ёй, красота какая Aleksa8781

Никакой женственности <...>. Вся как кукла надувная 7x7x7xz

Анна родилась в Харькове и в девичестве носила фамилию Панасенко. О девушке заговорили, когда у неё завязался роман с основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. Они прожили в браке около четырёх лет, и у пары даже родилась дочка. Но, как выяснилось, и ребёнок не стал залогом долгих отношений. Супруги разошлись со скандалом, и после Грачевский требовал, чтобы Анна вернула себе девичью фамилию.