10 фото блогерши, ставшей той самой тян, о которой мечтал каждый геймер

Настоящее имя красотки — Кимберли Кхо, она родилась в Джакарте в 1990 году, хотя выглядит девушка лет на десять моложе
Эта милая блогерша, словно вышедшая из аниме, растопила сердца 1,2 млн пользователей в "Инстаграме"
А за её роликами на "Ютубе" следят почти 2,2 млн человек. Ведь Кими ещё и профессиональный геймер, снимающий летсплеи для своего канала
Девушка даже получила "Золотую кнопку" от "Ютуба", о чём радостно сообщила подписчикам
Помимо соцсетей и игр Кими очень любит своего пёсика, который зачастую появляется вместе с ней на фото
Ну а если Кими всё ещё вас не убедила в своей крутости, знайте: она окончила вуз по специальности "информационные системы" и не прочь потягать железо
Жизнь этой модели из Хорватии окутана тайной, но её красивое тело — нет: 10 фото