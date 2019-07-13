10 фото блогерши, ставшей той самой тян, о которой мечтал каждый геймер

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Фото © Instagram/kimi.hime

Кими Химе — блогерша из Индонезии, которая обладает внешностью ангела и натурой геймера. И это сочетание помогло ей покорить сотни тысяч пользователей.

Настоящее имя красотки — Кимберли Кхо, она родилась в Джакарте в 1990 году, хотя выглядит девушка лет на десять моложе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimi.hime/" target="_blank">kimi.hime</a></p>

Эта милая блогерша, словно вышедшая из аниме, растопила сердца 1,2 млн пользователей в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimi.hime/" target="_blank">kimi.hime</a></p>

А за её роликами на "Ютубе" следят почти 2,2 млн человек. Ведь Кими ещё и профессиональный геймер, снимающий летсплеи для своего канала

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimi.hime/" target="_blank">kimi.hime</a></p>

Девушка даже получила "Золотую кнопку" от "Ютуба", о чём радостно сообщила подписчикам

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimi.hime/" target="_blank">kimi.hime</a></p>

Помимо соцсетей и игр Кими очень любит своего пёсика, который зачастую появляется вместе с ней на фото

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimi.hime/" target="_blank">kimi.hime</a></p>

Ну а если Кими всё ещё вас не убедила в своей крутости, знайте: она окончила вуз по специальности "информационные системы" и не прочь потягать железо

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