10 фото блогерши, ставшей той самой тян, о которой мечтал каждый геймер

Кими Химе — блогерша из Индонезии, которая обладает внешностью ангела и натурой геймера. И это сочетание помогло ей покорить сотни тысяч пользователей.

Настоящее имя красотки — Кимберли Кхо, она родилась в Джакарте в 1990 году, хотя выглядит девушка лет на десять моложе

Эта милая блогерша, словно вышедшая из аниме, растопила сердца 1,2 млн пользователей в "Инстаграме"

А за её роликами на "Ютубе" следят почти 2,2 млн человек. Ведь Кими ещё и профессиональный геймер, снимающий летсплеи для своего канала

Девушка даже получила "Золотую кнопку" от "Ютуба", о чём радостно сообщила подписчикам

Помимо соцсетей и игр Кими очень любит своего пёсика, который зачастую появляется вместе с ней на фото

Ну а если Кими всё ещё вас не убедила в своей крутости, знайте: она окончила вуз по специальности "информационные системы" и не прочь потягать железо

Жизнь этой модели из Хорватии окутана тайной, но её красивое тело — нет: 10 фото