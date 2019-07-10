Звезду "Дома-2" избил турецкий бизнесмен, посмотрев видео с её участием

23-летняя Марго Овсянникова теперь проходит обследование в Москве, потому что после нападения у девушки начались проблемы со здоровьем.

В последнее время фанаты пристально следили за личной жизнью Марго. После нескольких неудачных отношений девушка, казалось, нашла того единственного — бизнесмена из Турции, лицо которого Марго на всех фотографиях закрывала, не желая распространяться об этом. И вот как гром среди ясного неба — пара рассталась, да ещё и по совершенно ужасной причине.

Марго рассказала "Стархиту", что её бывший парень увидел видео, снятое с ней в Сочи. Там девушка немного перебрала и дурачилась на камеру с другим парнем, но всё было в рамках приличия. Однако турецкому возлюбленному так не показалось, он вспылил и ударил Марго головой о стену. После этого девушка тут же уехала из Стамбула в Москву, а затем начались головные боли.

То самое злосчастное видео, из-за которого бойфренд поднял на меня руку( Да что такого страшного в этом видео? Я просто отдыхала... Марго Овсянникова

Девушка обратилась в больницу и там прошла обследование. По всем симптомам у неё сотрясение, но потребуется пройти ещё несколько тестов. По словам звезды, она очень расстроена случившимся, ведь до того, как начать отношения, она долгое время дружила с турецким бизнесменом.

Конечно, я очень разочарована. Почему-то мне не везёт с мужчинами. Мой бывший Артём Сорока бегал по "Дому-2" в женских платьях, а этот внезапно поднял руку. Мы знакомы пять лет, даже не думала, что он способен на подобное Марго Овсянникова

"Он садист и маньяк". Участница "Дома-2", работавшая в эскорте, отменила свадьбу