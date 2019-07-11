Биолог провёл ДНК-анализ и раскрыл обман косплеерши, продававшей воду из ванны

На днях прогремела новость, что косплеерша Белль Дельфин из Великобритании начала продавать своим фанатам воду из ванны после купания. Она даже выкладывала видео, как набирает её в красивые баночки, каждая стоимостью 30 долларов (около 1900 рублей). Удивительно, но, несмотря на негодование большинства пользователей Сети, все запасы воды раскупили за пару дней.
Однако недавно пользователь портала Reddit с ником casualiama решил проверить, все ли условия "производства" были соблюдены, и был невероятно разочарован, в связи с чем он и написал пост. Там парень объяснил, что он по профессии молекулярный биолог, поэтому опыт в ДНК-анализе у него есть. И вот все тесты показали, что Белль Дельфин в продаваемой воде не купалась!
Любой человек теряет клетки кожи, поэтому в воде должна была находиться ДНК Белль (и её фекальные бактерии, но это отдельный разговор). Но проверка показала, что в воде никакой ДНК нет
Casualiama
Парень пояснил, что в описании товара была указана вода, в которой купалась косплеерша, но по факту эти условия не были соблюдены. Поэтому смех смехом, но покупатели, имеющие на руках чек, могут спокойно подать в суд на девушку за недобросовестную торговлю.
Косплеерша стала продавать воду, в которой купалась, и её раскупили за два дня