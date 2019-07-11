Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки

Пожалуй, 27-летняя Эмили Хемброу — вторая самая известная мама во всей Австралии (потому что первая по популярности — её сестра Тэмми). И недавно девушка поделилась с подписчиками очаровательным фото, но получила в ответ не совсем ту реакцию, на которую она рассчитывала.

Завоевать сердца людей Эмили удалось весьма нехитрым способом — девушка начала вести свой блог, когда узнала о беременности. Она отражала в "Инстаграме" свою жизнь и бытовые проблемы и в скором времени набрала немалое количество подписчиков. Поэтому новому снимку Эмили с Габриелем, её сыном, никто не удивился. А вот необычному дизайнерскому решению — да.

Под фото инста-модель поделилась успехами своего сынишки и сердечно обратилась к нему: "Поверить не могу, как быстро ты растёшь!" Фанаты, конечно же, разделили радость Эмили, но пытливые умы сразу задались вопросом, заметив несостыковки. И их реакция была настолько бурной, что пост с этим снимком разошёлся в Сети и на Reddit мгновенно и набрал 53 тыс. лайков.

Ты просто потрясающая, но... Почему часы висят вверх ногами? Пользователь "Инстаграма"

Малышка, у тебя что-то не так с часами Пользователь "Инстаграма"

Эмили, время не подскажешь? Пользователь "Инстаграма"

Девушка с юмором отреагировала на ситуацию, признавшись, что понятия не имеет, почему её часы висят неправильно. После быстрого расследования выяснилось, что на прошлых видео с часами было всё в порядке. Большая часть фанатов решила, что над моделью просто кто-то пошутил, хоть нашлись и те, кто остался уверен, что Эмили просто не разбирается в римских цифрах.

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело