Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки

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Фото © Instagram/emileehembrow

Пожалуй, 27-летняя Эмили Хемброу — вторая самая известная мама во всей Австралии (потому что первая по популярности — её сестра Тэмми). И недавно девушка поделилась с подписчиками очаровательным фото, но получила в ответ не совсем ту реакцию, на которую она рассчитывала.

Завоевать сердца людей Эмили удалось весьма нехитрым способом — девушка начала вести свой блог, когда узнала о беременности. Она отражала в "Инстаграме" свою жизнь и бытовые проблемы и в скором времени набрала немалое количество подписчиков. Поэтому новому снимку Эмили с Габриелем, её сыном, никто не удивился. А вот необычному дизайнерскому решению — да.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emileehembrow/" target="_blank"><strong>emileehembrow</strong></a></p>

Под фото инста-модель поделилась успехами своего сынишки и сердечно обратилась к нему: "Поверить не могу, как быстро ты растёшь!" Фанаты, конечно же, разделили радость Эмили, но пытливые умы сразу задались вопросом, заметив несостыковки. И их реакция была настолько бурной, что пост с этим снимком разошёлся в Сети и на Reddit мгновенно и набрал 53 тыс. лайков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emileehembrow/" target="_blank"><strong>emileehembrow</strong></a></p>

Ты просто потрясающая, но... Почему часы висят вверх ногами?

Пользователь "Инстаграма"

Малышка, у тебя что-то не так с часами

Пользователь "Инстаграма"

Эмили, время не подскажешь?

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emileehembrow/" target="_blank"><strong>emileehembrow</strong></a></p>

Девушка с юмором отреагировала на ситуацию, признавшись, что понятия не имеет, почему её часы висят неправильно. После быстрого расследования выяснилось, что на прошлых видео с часами было всё в порядке. Большая часть фанатов решила, что над моделью просто кто-то пошутил, хоть нашлись и те, кто остался уверен, что Эмили просто не разбирается в римских цифрах.

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело

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