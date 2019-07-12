В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий

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Коллаж © Instagram/karajewelll

Каждый год законодатели моды придумывают что-то новое, и чему достаётся сильнее всего в пору отпусков? Конечно же, купальникам. В этот раз модели завалили "Инстаграм" фотографиями в нюдовых бикини, и, судя по всему, этот "писк моды" удался на славу.

Не секрет, что для любой модели важна хорошая внешность и подтянутое тело, а как же их ещё продемонстрировать, как не в купальнике?

<p>Коллаж © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bellaagolden/" target="_blank"><strong>bellaagolden</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/kourtneykardash/" target="_blank"><strong>kourtneykardash</strong></a></p>

Но правила "Инстаграма" нарушать нельзя, как и моральные принципы, а каждый раз прикрывать грудь руками или ретушировать в редакторах не хочется

<p>Коллаж © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/memu.conteh/" target="_blank"><strong>memu.conteh</strong></a></p>

И тут девушкам на помощь пришли купальники естественных оттенков, которые в Сети сразу же прозвали голыми, пишет The New York Post

<p>Коллаж © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alessandraambrosio/" target="_blank"><strong>alessandraambrosio</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/angelcandices/" target="_blank"><strong>angelcandices</strong></a></p>

И действительно, если модель правильно подберёт цвет, то купальник на её теле можно будет искать неделями

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karajewelll/" target="_blank"><strong>karajewelll</strong></a></p>

И при этом ничего не будет отвлекать фанатов от любования изгибами тела их кумира

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lifeofamandariley/" target="_blank"><strong>lifeofamandariley</strong></a></p>

В таких "голых" купальниках уже были замечены бизнесвумен Кортни Кардашьян, супермодель Белла Хадид, "мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо и другие

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/devinbrugman/" target="_blank"><strong>devinbrugman</strong></a></p>

Остаётся только надеяться, что тренд на нюдовые бикини приживётся и в "Инстаграме" появится ещё больше прекрасных снимков

<p>Коллаж © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annaherrin/" target="_blank"><strong>annaherrin</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/erikacostell/" target="_blank"><strong>erikacostell</strong></a></p>

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