В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий

Не секрет, что для любой модели важна хорошая внешность и подтянутое тело, а как же их ещё продемонстрировать, как не в купальнике?
Но правила "Инстаграма" нарушать нельзя, как и моральные принципы, а каждый раз прикрывать грудь руками или ретушировать в редакторах не хочется
И тут девушкам на помощь пришли купальники естественных оттенков, которые в Сети сразу же прозвали голыми, пишет The New York Post
И действительно, если модель правильно подберёт цвет, то купальник на её теле можно будет искать неделями
И при этом ничего не будет отвлекать фанатов от любования изгибами тела их кумира
В таких "голых" купальниках уже были замечены бизнесвумен Кортни Кардашьян, супермодель Белла Хадид, "мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо и другие
Остаётся только надеяться, что тренд на нюдовые бикини приживётся и в "Инстаграме" появится ещё больше прекрасных снимков
Модели придумали новый способ поиздеваться, добавив к купальникам ремень: 8 фото