В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий

Каждый год законодатели моды придумывают что-то новое, и чему достаётся сильнее всего в пору отпусков? Конечно же, купальникам. В этот раз модели завалили "Инстаграм" фотографиями в нюдовых бикини, и, судя по всему, этот "писк моды" удался на славу.

Не секрет, что для любой модели важна хорошая внешность и подтянутое тело, а как же их ещё продемонстрировать, как не в купальнике?

Но правила "Инстаграма" нарушать нельзя, как и моральные принципы, а каждый раз прикрывать грудь руками или ретушировать в редакторах не хочется

И тут девушкам на помощь пришли купальники естественных оттенков, которые в Сети сразу же прозвали голыми, пишет The New York Post

И действительно, если модель правильно подберёт цвет, то купальник на её теле можно будет искать неделями

И при этом ничего не будет отвлекать фанатов от любования изгибами тела их кумира

В таких "голых" купальниках уже были замечены бизнесвумен Кортни Кардашьян, супермодель Белла Хадид, "мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо и другие

Остаётся только надеяться, что тренд на нюдовые бикини приживётся и в "Инстаграме" появится ещё больше прекрасных снимков

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