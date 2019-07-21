Девушки показали, как их снимают парни: 10 фото, на которые не глянешь без слёз

Парни и девушки фотографируют друг друга по-разному. Иногда эта разница слишком смешная, чтобы ей не делиться с подписчиками. На Reddit стал популярен пост девушки с ником s-poon, в котором она жалуется, что из её парня вышел никудышный фотограф — не то что она. Оказалось, эта проблема серьёзно волнует современных девушек.
Как я фотографирую своего парня. И как он меня
S-poon
Умения моего бойфренда против моих
Aleeomo
Я vs мой парень
Aleeomo
Я, как видите, "контужена" от того, насколько это жизненно
Izobelham
Вот честно. Сравните фотографию, что я сделала для своего парня, и ту, что он для меня
Annaclendening
То же самое
Miss_massimino
Просто... удивительно, как это правдиво
Beansproutfiend
Бесит, насколько эта проблема актуальна
Nataliiepls
Я делаю фотографии своего парня, и он делает фотографии меня
Sammkrahn23
Буквально!
Sophsxoxo