Девушки показали, как их снимают парни: 10 фото, на которые не глянешь без слёз

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Фото © Twitter/miss_massimino

Обычные парни зачастую проигрывают девушкам в умении делать красивые фото для соцсетей. Представительницы прекрасной половины человечества поделились "промахами" своих бойфрендов, которые изрядно повеселили пользователей соцсетей.

Парни и девушки фотографируют друг друга по-разному. Иногда эта разница слишком смешная, чтобы ей не делиться с подписчиками. На Reddit стал популярен пост девушки с ником s-poon, в котором она жалуется, что из её парня вышел никудышный фотограф — не то что она. Оказалось, эта проблема серьёзно волнует современных девушек.

Как я фотографирую своего парня. И как он меня

S-poon

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/cc4kgw/photos_i_take_of_my_boyfriend_vs_photos_he_takes/" target="_blank">s-poon 4</a></p>

Умения моего бойфренда против моих

Aleeomo

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/aleeomo/status/1042055591286505474" target="_blank">aleeomo</a></p>

Я vs мой парень

Aleeomo

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/izobelham/status/1042519614343786496" target="_blank">izobelham</a></p>

Я, как видите, "контужена" от того, насколько это жизненно

Izobelham

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/annaclendening/status/883911501890834432" target="_blank">annaclendening</a></p>

Вот честно. Сравните фотографию, что я сделала для своего парня, и ту, что он для меня

Annaclendening

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/miss_massimino/status/1042469330720632832" target="_blank">miss_massimino</a></p>

То же самое

Miss_massimino

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/beansproutfiend/status/1042597992690270209" target="_blank"><strong>beansproutfiend</strong></a></p>

Просто... удивительно, как это правдиво

Beansproutfiend

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/nataliiepls/status/1042640982175633408" target="_blank"><strong>nataliiepls</strong></a></p>

Бесит, насколько эта проблема актуальна

Nataliiepls

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sammkrahn23/status/1088669629201952770?s=20" target="_blank">sammkrahn23</a></p>

Я делаю фотографии своего парня, и он делает фотографии меня

Sammkrahn23

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sophsxoxo/status/1042514485792178177" target="_blank">sophsxoxo</a></p>

Буквально!

Sophsxoxo

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/svndrasz/status/1042537598349012992" target="_blank">svndrasz</a></p>

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