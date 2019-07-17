Девушка подарила себе ринопластику на 21-летие, но умерла под ножом хирурга

В тот день семья Марии Кьяры Метэ из Ламеции, Италия, должна была собраться по счастливому поводу — поздравить девушку с днём рождения. Но в итоге родственники увидели Марию в последний раз.

Несмотря на вполне привлекательную внешность, Мария всегда тревожилась из-за своего носа. Поэтому, поднакопив, студентка-парикмахер решила подарить себе на 21-летие ринопластику. Девушка отправилась в одну из частных клиник Формии, надеясь на желанный результат. Но во время операции что-то пошло не так, и девушка погибла, сообщает Mirror.

Точной причины смерти Марии специалисты назвать не смогли. Семья девушки подозревает, что что-то случилось с трубкой, подававшей воздух. А ещё у Марии могла возникнуть аллергическая реакция на препарат, понижающий давление и ослабляющий ток крови.

Но как бы там ни было, после осложнений во время операции девушку срочно отвезли в более крупную больницу, и там уже врачи констатировали у Марии смерть мозга. Родные девушки пребывают в отчаянии и просят местные власти разобраться в произошедшей трагедии.