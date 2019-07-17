Девушка подарила себе ринопластику на 21-летие, но умерла под ножом хирурга

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Фото © Facebook / Mariachiara Mete

В тот день семья Марии Кьяры Метэ из Ламеции, Италия, должна была собраться по счастливому поводу — поздравить девушку с днём рождения. Но в итоге родственники увидели Марию в последний раз.

Несмотря на вполне привлекательную внешность, Мария всегда тревожилась из-за своего носа. Поэтому, поднакопив, студентка-парикмахер решила подарить себе на 21-летие ринопластику. Девушка отправилась в одну из частных клиник Формии, надеясь на желанный результат. Но во время операции что-то пошло не так, и девушка погибла, сообщает Mirror.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/la.mara.370?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDhHXIfJOVrtQzgXhi3WjZA93coLTq7RToN-yJfgFQkRDJvUDXsiebFnGdNWKvAb9AxTEowrKiFIFrr&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Mariachiara Mete</strong></a></p>

Точной причины смерти Марии специалисты назвать не смогли. Семья девушки подозревает, что что-то случилось с трубкой, подававшей воздух. А ещё у Марии могла возникнуть аллергическая реакция на препарат, понижающий давление и ослабляющий ток крови.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/la.mara.370?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDhHXIfJOVrtQzgXhi3WjZA93coLTq7RToN-yJfgFQkRDJvUDXsiebFnGdNWKvAb9AxTEowrKiFIFrr&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Mariachiara Mete</strong></a></p>

Но как бы там ни было, после осложнений во время операции девушку срочно отвезли в более крупную больницу, и там уже врачи констатировали у Марии смерть мозга. Родные девушки пребывают в отчаянии и просят местные власти разобраться в произошедшей трагедии.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/la.mara.370?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDhHXIfJOVrtQzgXhi3WjZA93coLTq7RToN-yJfgFQkRDJvUDXsiebFnGdNWKvAb9AxTEowrKiFIFrr&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Mariachiara Mete</strong></a></p>

Мы не понимаем, как вообще может случиться такое, чтобы кто-то всего лишь в 21 год умер от пластической операции на носу

Дядя Марии Кьяры Метэ

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