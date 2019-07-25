Куда пропала самая сильная девочка, которая в 4 года "брала" 92 кг: 10 фото

Когда-то маленькая Варя Акулова была сенсацией. В четыре года она приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, в сумме показав результат 92,5 килограмма (жим, тяга и приседание). Вскоре кроха стала "самой сильной девочкой в мире" и дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса, а вокруг её семьи разгорелся не утихавший много лет скандал. Но что же стало с удивительным ребёнком потом?

Варя родилась в городе Кривой Рог (Украина) в 1992 году в семье циркового силача и учительницы. И начала тренироваться раньше, чем ходить.

К ручкам и ножкам крохи привязывали мешочки, в которых были гайки и болты. Малышка делала невероятные успехи, став "самой сильной девочкой в мире".

Но вслед за популярностью на её родителей посыпались обвинения в эксплуатации ребёнка, из которого они делают "мутанта", пишут "Факты".

Скандал не утихал много лет, но разрешился в пользу родителей. Сама Варя потом скажет, что благодарна семье за такое воспитание.

Я была трудным подростком. Родителям надо памятник при жизни ставить за то, что выдерживали меня. Но даже когда меня что-то не устраивало, подростковую спесь убивал спорт. Напашешься на тренировках так, что еле доползаешь до кровати. Уже не до бунта. Варвара Акулова

Однако карьеру "силачки" Варя продолжать не захотела. Она уехала в Киев, где окончила институт физкультуры с двумя красными дипломами.

А потом осталась работать фитнес-тренером в украинской столице.

Сейчас Варе 27. Она путешествует, занимается сноубордингом, ведёт страничку в "Инстаграме" с 1,6 тыс. подписчиков, называя себя "спортсменкой в душе".