Куда пропала самая сильная девочка, которая в 4 года "брала" 92 кг: 10 фото

Варя родилась в городе Кривой Рог (Украина) в 1992 году в семье циркового силача и учительницы. И начала тренироваться раньше, чем ходить.
К ручкам и ножкам крохи привязывали мешочки, в которых были гайки и болты. Малышка делала невероятные успехи, став "самой сильной девочкой в мире".
Но вслед за популярностью на её родителей посыпались обвинения в эксплуатации ребёнка, из которого они делают "мутанта", пишут "Факты".
Скандал не утихал много лет, но разрешился в пользу родителей. Сама Варя потом скажет, что благодарна семье за такое воспитание.
Я была трудным подростком. Родителям надо памятник при жизни ставить за то, что выдерживали меня. Но даже когда меня что-то не устраивало, подростковую спесь убивал спорт. Напашешься на тренировках так, что еле доползаешь до кровати. Уже не до бунта.
Варвара Акулова
Однако карьеру "силачки" Варя продолжать не захотела. Она уехала в Киев, где окончила институт физкультуры с двумя красными дипломами.
А потом осталась работать фитнес-тренером в украинской столице.
Сейчас Варе 27. Она путешествует, занимается сноубордингом, ведёт страничку в "Инстаграме" с 1,6 тыс. подписчиков, называя себя "спортсменкой в душе".