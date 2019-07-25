Куда пропала самая сильная девочка, которая в 4 года "брала" 92 кг: 10 фото

2113

Фото © Instagram / akulova_varya

Когда-то маленькая Варя Акулова была сенсацией. В четыре года она приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, в сумме показав результат 92,5 килограмма (жим, тяга и приседание). Вскоре кроха стала "самой сильной девочкой в мире" и дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса, а вокруг её семьи разгорелся не утихавший много лет скандал. Но что же стало с удивительным ребёнком потом?

Варя родилась в городе Кривой Рог (Украина) в 1992 году в семье циркового силача и учительницы. И начала тренироваться раньше, чем ходить.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

К ручкам и ножкам крохи привязывали мешочки, в которых были гайки и болты. Малышка делала невероятные успехи, став "самой сильной девочкой в мире".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

Но вслед за популярностью на её родителей посыпались обвинения в эксплуатации ребёнка, из которого они делают "мутанта", пишут "Факты".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

Скандал не утихал много лет, но разрешился в пользу родителей. Сама Варя потом скажет, что благодарна семье за такое воспитание.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

Я была трудным подростком. Родителям надо памятник при жизни ставить за то, что выдерживали меня. Но даже когда меня что-то не устраивало, подростковую спесь убивал спорт. Напашешься на тренировках так, что еле доползаешь до кровати. Уже не до бунта.

Варвара Акулова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

Однако карьеру "силачки" Варя продолжать не захотела. Она уехала в Киев, где окончила институт физкультуры с двумя красными дипломами.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006048281401&sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDEeTGqV0BumYxPUqxGwFt0KgOsi2od2liA5g29ZDlcmoFFAMrUQ8Y4ZhEeWjTxT3jid_18vxaCsXQU&hc_ref=ARQ4NXhjnCAzkbqUroq4zF_LMh5fclCIy0rVzehra_Ce9_8DBLO27tywbHmu3-onj3I" target="_blank"><strong>Varvara Akulova,</strong></a><strong> I</strong>nstagram/<a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova_varya</strong></a></p>

А потом осталась работать фитнес-тренером в украинской столице.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/akulova_varya/" target="_blank"><strong>akulova varya</strong></a></p>

Сейчас Варе 27. Она путешествует, занимается сноубордингом, ведёт страничку в "Инстаграме" с 1,6 тыс. подписчиков, называя себя "спортсменкой в душе".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×