Девушка потеряла дар речи, увидев послание от бывшего, у которого скоро свадьба

Отношения с бывшими для многих людей всегда отдельная история. И одна из них расколола "Твиттер" на два лагеря.

Алекса Санчес Агилар, которая использует ник xolexc, разместила в "Твиттере" пост, который подписала: "У меня нет слов". К нему она прикрепила скриншот сообщения от своего бывшего парня, который решил написать ей перед своей свадьбой. Экс-бойфренд рассказывал, что очень благодарен девушке за любовь и поддержку, которые она ему дарила.

Спасибо, что была моей первой любовью. Что поддерживала меня, оберегала от неприятностей и заботилась, когда я болел или унывал. И, если ты ещё не нашла свою настоящую любовь, надеюсь, ты её обретешь Из сообщения бывшего парня

Он отметил, что именно Алекса научила его любить и жить полной жизнью, и пожелал, чтобы она тоже нашла себе идеального возлюбленного. Парень также указал, что его невеста в курсе, что он написал это сообщение.

Мы были всего лишь детьми, когда встречались, но ты научила меня любить. Надеюсь, что тот, кому посчастливится взять тебя в жёны, будет показывать тебе любовь и преданность каждый день. Ты заслуживаешь этого и даже большего Из сообщения бывшего парня

Твит быстро стал вирусным, набрав более 424 тыс. лайков, и вызвал бурное обсуждение в комментариях. Часть пользователей признались, что их растрогали такие милые и тёплые слова. Они назвали парня зрелым и достойным человеком. Однако у многих поступок вызвал лишь непонимание и негодование.

На мой взгляд, это некрасиво. Я это вижу так: "Хоть мы оба и были детьми, ты научила меня, как любить кого-то. Я был неидеален для тебя, но стараюсь быть идеальным для другого человека. Спасибо, что сделала меня лучше" lolowiththefro

Это самая красивая вещь, которую я читал. Ребята, вы оба чертовски хорошие люди nickolas_rey

Позже девушка отметила, что она всё же была рада услышать, что помогла кому-то стать лучше. Алекса и её бывший парень пережили самоубийство близкого человека и поддерживали друг друга в тот нелёгкий момент. Теперь в их отношениях царит взаимоуважение. Она тоже поблагодарила парня и пожелала ему счастья. Пользователи отметили, что, вероятно, это и есть мудрость.