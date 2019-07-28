10 фото, не оставляющих сомнений, почему эту косплеершу назвали самой горячей

Лиз Кац завоевала сердца не одной сотни тысяч поклонников. А всё потому, что девушка не боится провокационных образов и обладает более чем эффектной внешностью.

Лиз Кац родилась в Нью-Джерси, США, в 1988 году. И к 31 году она достигла немалых высот

Всё началось в раннем детстве. Девушка была страстно увлечена видеоиграми, используя их как средство побега от реальности

А самыми тёплыми воспоминаниями из той поры стали походы с отцом на Comic Con и подобные мероприятия, пишет Celebstrendnow

В 14 она сама начала заниматься косплеем, а потом отвлеклась на съёмки в кино

Но в 2012 девушка ворвалась в мир профессионального косплея, став лучшей на фестивале Wondercon

В 2014-м Лиз стала одной из самых сексуальных косплеерш по версии Playboy, в 2016-м — по версии журнала FHM

Сейчас у девушки есть свой сайт, и она ведёт популярный инстаграм, где у неё более 800 тысяч фанатов

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