Молодая мама похудела на 22 кг, занимаясь у себя дома по 28 минут в день

Ожидание ребёнка для большинства мам — один из самых значимых и счастливых периодов в жизни. Но вслед за радостными вестями приходят и проблемы.

27-летняя Тесс Папайоанну начала свою битву с весом в 2016 году, когда родила первую дочку, пишет Daily Mail. И хотя девушка весила всего 74 кг, она сильно себе не нравилась и решила во что бы то ни стало привести себя в порядок.

Я чувствовала себя так некомфортно. Я не была той сияющей беременной мамочкой, у которой вырос только живот. Я вся располнела, и мне это жутко не нравилось Тесс Папайоанну

По словам Тесс, раньше она никогда не ходила в зал — просто потому, что у неё не было мотивации. Однако, когда у новоиспечённой мамы появился стимул, времени для похода на тренировки уже совершенно не осталось. Она рассказала, что её муж работал шесть дней в неделю, а дом и ребёнок были на ней.

Но настойчивая девушка не собиралась так просто отступать. Она придумала свою систему тренировок для всего тела, на которые тратила всего по 28 минут в день. При этом занятия требовали минимум инвентаря — только гантели разного веса и коврик — и проходили у неё дома в обычной гостиной.

За семь месяцев девушке удалось сбросить 18 кг и обрести идеальную форму с завидным прессом. В 2018-м Тесс родила ещё одну дочку и снова воспользовалась той же схемой. На этот раз она похудела на 14 кг. Сейчас с весом 52 кг она чувствует себя просто замечательно. Австралийка на своём примере хочет показать мамам, что прийти в форму после родов можно, даже не выходя за порог.

Я сейчас легче, чем была до рождения детей. Кроме того, совершенно не могу поверить, что у меня теперь есть пресс. Решив худеть, я никогда не думала, что буду выглядеть и чувствовать себя так хорошо, как сейчас Тесс Папайоанну

Девушка была на грани, похудев до 37 кг, но беременность спасла ей жизнь