Каждая женщина к 35 годам делала это: 10 смешных, но откровенных твитов

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Фото © gfycat

Энн Терио — писательница и активистка из Торонто. В своём твиттере она опубликовала шуточный список дел, которые к 35 годам каждая женщина точно делала. Её читательницы оценили и стали делиться своими вариантами продолжения списка. Мы всё прочитали и выбрали самые смешные пункты этого списка.

К 35 годам каждая женщина должна была:

Ходить по дому и говорить: "Почему везде свет горит? Ты что, думаешь, я деньги печатаю? И шторы закрой"

Вспоминать, как перестала пользоваться солнцезащитным кремом в 20, и морально готовиться к тому, что будешь выглядеть как изюм

MariaHeinegg

Если к 35 годам вы до сих пор не разговариваете сами с собой, то, пожалуй, вам нужно проверить свидетельство о рождении, чтобы быть уверенными, что вы правильно помните свой возраст

Beccastokes

Смириться, что ни один мужчина никогда не заставит чувствовать себя так же хорошо, как забота о маленькой толстой собаке, которая сходит с ума от радости, когда видит меня

MariaHeinegg

Вставать с кровати, чтобы взять что-то в другой комнате, приходить туда и забывать, что тебе нужно было, поэтому ты садишься и пытаешься вспомнить, что же это ты хотела взять

AHareInTheWoods

Прийти в магазин и ходить между рядами в полной решимости, повторяя "Если я не потрачу больше 100 долларов на косметику, которая мне даже не нужна, я перестану уважать себя как женщину"

MariaHeinegg

Бормотать себе под нос "Какого чёрта?" 300 раз за день и предвкушать завтрашние 300...

SAHoganCooke

После стирки развешивать вещи и думать, что тебе больше никогда не придётся покупать новые

MariaHeinegg

Иметь волосы на подбородке... или даже двух. Клянусь богом, волос там не было, когда мне было 34 года, но на следующее утро после моего дня рождения... БУМ! Бабушкинская борода!

Hostilebear

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