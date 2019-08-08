Точно в цель: 10 жарких фото геймерши, знакомой с оружием не только по шутерам

Несмотря на милую внешность, с этой красоткой лучше не шутить — у девушки особое пристрастие к оружию.

Алекс Зедра, настоящее имя которой Алекс Роджерс, родилась в Южной Каролине, США, в 1991 году

И если каждая девушка мечтает стать принцессой, то она, похоже, стала настоящей "оружейной" королевой

Алекс играет в шутеры от первого лица, делая трансляции на Twitch, но с огнестрелом она на ты не только в виртуальной реальности

В реальной жизни девушка сотрудничает с компанией по производству оружия Springfield Armory и отлично умеет обращаться с её продуктом

Кроме того, красотка занимается фитнесом, рассказывая о питании и наборе мышечной массы, пишет Madness Media

А в "Инстаграме" Алекс покорила более 570 тыс. человек, которые с упоением следят за опасной татуированной красоткой

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