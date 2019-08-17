10 горячих фото официантки, которая стала фитнес-гуру, разбогатев на 120 млн

Жизнь 24-летней Крисси Сэлы из Лондона, Англия, не всегда была идеальной. Но она нашла способ всё изменить, и её волшебной палочкой оказался фитнес.

Несколько лет назад Крисси — студентка юридического факультета — работала официанткой 30 часов в неделю, чтобы хоть как-то обеспечить себя

По словам девушки, ей тогда приходилось очень непросто, и она стала искать хоть какую-то отдушину, пишет Daily Mail

Я переживала действительно нелёгкие времена. Чувствовала себя очень одиноко и боялась, что не смогу сосредоточиться на чём-то позитивном Крисси Сэла

И тогда в её жизни появился фитнес, который помог ей почувствовать себя лучше. А два года назад Крисси выложила первый ролик с тренировкой в Instagram

Она сама стала разрабатывать планы занятий и питания, и количество подписчиков стремительно возрастало, достигнув в итоге 1,7 млн

А в начале года девушка даже запустила собственное фитнес-приложение Tone and Sculpt, которое принесло ей £1,5 млн (около 120 млн рублей)

Теперь Крисси в отличной форме, здорова и уверена в себе. И хочет помочь другим девушкам взять себя в руки и идти к мечте