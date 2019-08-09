Девушка придумала гениальное задание для незнакомцев, которые просят голые фото

Уже долгое время Моника со своими друзьями смеха ради решает различные пазлы. Они используют специальное приложение, которое конвертирует любое фото в основу для пятнашек. Поэтому, когда очередной воздыхатель попросил от девушки откровенный снимок, она внезапно осознала, что всё это время потратила впустую, пишет Buzzfeed News.
Погоди-ка, если он хочет мою фотку, то пусть хоть немного поработает!
Моника Эскаланте
Она загрузила в приложение изображение своей пятой точки и отправила получившийся пазл поклоннику. Он сперва не понял, но затем решил загадку и остался очень доволен. Моника поделилась историей в "Твиттере", и пользователи соцсети сначала посмеялись, а потом этот способ взяли на вооружение.
У меня не очень удачно( Ответ был такой — "Чтобы получить интимфотки, я теперь должен пазл разгадывать? Блин, нам что, по 77?" Эх...
Lakaylaaaa
У меня отлично! "Это было легко, детка. А ещё есть?😏"
Christian
Ехехехе😏 "Ах ты, креативная чертовка. В жизни пазл быстрее не разгадывал"
B²
Пост Моники всего за пару дней набрал 55,3 тыс. лайков и 11,5 тыс. ретвитов и продолжает распространяться по просторам "Твиттера". Вот таким простым образом обычная девушка сумела совершить революцию в сфере обмена откровенными фото.
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