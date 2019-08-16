Девушки сами показали, как их фото далеки от реальности: 15 смешных примеров

Поэтому прекрасная половина сайта создала тему PrettyGirlsUglyFaces (Красивые девушки — уродливые лица). В нём пользовательницы со всего мира публикуют свои удачные фото и не очень. Разница на некоторых примерах такая большая, что с трудом верится, что это один и тот же человек.
Мои фотографии, которые были сделаны на одной неделе
Thomtits
Ожидание и реальность. Это я во время сессии
Dipitydoodahdipityay
Я тоже не хуже
dm_me_bitchlasagna
Наконец хоть где-то я могу применить свои таланты
ashda1st
Они сказали, что я буду красивее, если отбелю зубы
Dipitydoodahdipityay
Сжалась что-то
greendaruma
Кольцо он уже надел, так что всё ок
_vika17
А ну-ка, Фиона, подвинься
Irishisin
У меня очень гибкие ноздри
blippoframpus
То, что я посылаю, когда хочу показаться милой, и то, что отправляю, когда у меня просят обнажёнку
akki019
До и после чипсов
FezzieandMeatball
Возможно, красивая / Определённо, уродливая
HeardFourKnocks
Как говорила моя мама: "Дочь, ты очень красивая, но что у тебя с лицом, господи!"
prettylittlenutter
Монстр
somedumbretard666
Человек или бобёр? Горжусь этой фотографией
rain3y_
Блогерша раскрыла правду о своих красивых фото в Instagram: 10 смешных примеров