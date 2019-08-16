Девушки сами показали, как их фото далеки от реальности: 15 смешных примеров

В то время как в "Инстаграме" девушки публикуют идеальные фотографии своего тела и отретушированные селфи, на Reddit решили, что нужно относиться к себе проще.

Поэтому прекрасная половина сайта создала тему PrettyGirlsUglyFaces (Красивые девушки — уродливые лица). В нём пользовательницы со всего мира публикуют свои удачные фото и не очень. Разница на некоторых примерах такая большая, что с трудом верится, что это один и тот же человек. Мои фотографии, которые были сделаны на одной неделе Thomtits Ожидание и реальность. Это я во время сессии Dipitydoodahdipityay Я тоже не хуже dm_me_bitchlasagna Наконец хоть где-то я могу применить свои таланты ashda1st Они сказали, что я буду красивее, если отбелю зубы Dipitydoodahdipityay Сжалась что-то greendaruma Кольцо он уже надел, так что всё ок _vika17 А ну-ка, Фиона, подвинься Irishisin У меня очень гибкие ноздри blippoframpus То, что я посылаю, когда хочу показаться милой, и то, что отправляю, когда у меня просят обнажёнку akki019 До и после чипсов FezzieandMeatball Возможно, красивая / Определённо, уродливая HeardFourKnocks Как говорила моя мама: "Дочь, ты очень красивая, но что у тебя с лицом, господи!" prettylittlenutter Монстр somedumbretard666 Человек или бобёр? Горжусь этой фотографией rain3y_ Блогерша раскрыла правду о своих красивых фото в Instagram: 10 смешных примеров