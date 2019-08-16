Девушки сами показали, как их фото далеки от реальности: 15 смешных примеров

2363

Фото © Reddit/HeardFourKnocks

В то время как в "Инстаграме" девушки публикуют идеальные фотографии своего тела и отретушированные селфи, на Reddit решили, что нужно относиться к себе проще.

Поэтому прекрасная половина сайта создала тему PrettyGirlsUglyFaces (Красивые девушки — уродливые лица). В нём пользовательницы со всего мира публикуют свои удачные фото и не очень. Разница на некоторых примерах такая большая, что с трудом верится, что это один и тот же человек.

Мои фотографии, которые были сделаны на одной неделе

Thomtits

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/bqia29/photos_of_me_taken_within_the_same_week/" target="_blank">Thomtits</a></p>

Ожидание и реальность. Это я во время сессии

Dipitydoodahdipityay

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/a3qt70/expectation_v_reality_exam_season_edition/" target="_blank">Dipitydoodahdipityay</a></p>

Я тоже не хуже

dm_me_bitchlasagna

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/c4x3bc/my_submission_sorry_for_my_terrible_formatting/" target="_blank">dm_me_bitchlasagna</a></p>

Наконец хоть где-то я могу применить свои таланты

ashda1st

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/b2lpv9/first_time_poster_finally_somewhere_i_can_show/" target="_blank">ashda1st</a></p>

Они сказали, что я буду красивее, если отбелю зубы

Dipitydoodahdipityay

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/awm5jv/they_said_whitening_my_teeth_would_make_me/" target="_blank">Dipitydoodahdipityay</a></p>

Сжалась что-то

greendaruma

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/bjuld9/scronch/" target="_blank">greendaruma</a></p>

Кольцо он уже надел, так что всё ок

_vika17

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/a7d0yn/hey_at_least_he_put_a_ring_on_it/" target="_blank">_vika17</a></p>

А ну-ка, Фиона, подвинься

Irishisin

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/b4onwh/move_over_fiona/" target="_blank">Irishisin</a></p>

У меня очень гибкие ноздри

blippoframpus

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/c7umht/i_have_very_flexible_nostrils/" target="_blank">blippoframpus</a></p>

То, что я посылаю, когда хочу показаться милой, и то, что отправляю, когда у меня просят обнажёнку

akki019

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/adc4pi/when_you_tryna_be_cute_for_a_boy_vs_what_to_send/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">akki019</a></p>

До и после чипсов

FezzieandMeatball

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/b7je5f/before_and_after_chips_and_queso_edition/" target="_blank">FezzieandMeatball</a></p>

Возможно, красивая / Определённо, уродливая

HeardFourKnocks

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/aogevx/somewhat_pretty_definitely_ugly/" target="_blank">HeardFourKnocks</a></p>

Как говорила моя мама: "Дочь, ты очень красивая, но что у тебя с лицом, господи!"

prettylittlenutter

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/ayvit4/just_found_this_sub_my_mom_has_always_told_me_my/" target="_blank">prettylittlenutter</a></p>

Монстр

somedumbretard666

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/apx7xp/monster/" target="_blank">somedumbretard666</a></p>

Человек или бобёр? Горжусь этой фотографией

rain3y_

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/comments/ai3hko/nutria_or_human_female_one_of_my_proudest_moments/" target="_blank">rain3y_</a></p>

Блогерша раскрыла правду о своих красивых фото в Instagram: 10 смешных примеров

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×