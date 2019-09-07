Девушка зарабатывает по 4 млн в год, бросив журналистику, и понятно чем: 10 фото

Алекса Делланос ведёт роскошный образ жизни, путешествует по миру, наслаждается каждым днём и зарабатывает 50 тыс. фунтов в год (около 4 млн руб.). По её словам, всё дело в удачном выборе.

Сначала светловолосая красотка из Майами, США, готовилась посвятить себя журналистике, пишет The Sun

Но однажды решила попытать счастья на онлайн-поприще и завела профиль в "Инстаграме", где начала выкладывать горячие фото, путешествуя по миру

Я решила, что смогу зарабатывать в социальных сетях в три раза больше, чем в сфере журналистики. И это была удивительная возможность Алекса Делланос

Девушке быстро удалось получить первые деньги, и вскоре она потратила 12 тыс. фунтов (около 1 млн руб.) на пластику: увеличила губы, грудь и ягодицы

После этого число подписчиков стремительно возросло и достигло 1,4 млн, а Алекса стала получать по 5 тыс. фунтов (около 400 тыс. руб.) за пост

Мне нравится делать сексуальные фото и рассказывать о красивой жизни. Но я также стараюсь показывать и то, что действительно важно. Я хочу делиться позитивом с теми, кого встречаю и кто следит за мной в соцсетях Алекса Делланос

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