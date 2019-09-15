Модель спустила 4 млн, исполняя детскую мечту стать знойной мультяшкой: 9 фото

Линди ли Нунциато из Флориды, США, однажды решила превратиться из "маленькой девочки" в горячую красавицу. И её идеалом стала мультяшка Джессика Рэббит.

Линди с детства мечтала о пышных формах и уже в юном возрасте отважилась претворить свои чаяния в жизнь

Я сделала первую операцию, когда мне было всего 19. С самого детства я хотела очень большую грудь, я виню во всём Джессику Рэббит Линди ли Нунциато

Сейчас ей 31, и к этому времени девушка потратила £50 тыс. (около 4 млн руб.) на "преображение", включая три операции по увеличению груди

При этом сама Линди отмечает, что считает лучшим в себе глаза, и всячески отрицает, что с помощью пластики изменяла лицо, пишет The Sun

Тем не менее трансформация не прошла даром. У американки сейчас 1,4 млн подписчиков и куча восторженных поклонников. Однако у неё всё ещё нет парня

Я получаю предложения руки и сердца каждый день. Мои подписчики всегда делают мне комплименты, они очень добры. Приносили мне цветы, подарки, заказывали еду. <...> У меня нет второй половинки, но, когда появится, ей придётся принять мой образ жизни Линди ли Нунциато

Девушка потратила 12 млн на пластику, чтобы достичь идеала, но родители в панике