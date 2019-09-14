Три в одном: 10 фото миллионерши, которая обыграет в баскетбол и вкусно накормит

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Фото © Instagram/jemwolfie

28-летняя Джем Вулфи из Перта, Австралия, зарабатывает миллионы благодаря соцсетям и своей внешности. Но начиналось всё куда прозаичнее.

Сначала девушка работала шеф-поваром по 70 часов в неделю, но довольно быстро разочаровалась в этом занятии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jemwolfie/" target="_blank"><strong>jemwolfie</strong></a></p>

Затем страстью Джем стал баскетбол, а пристанищем — баскетбольная лига Австралии. Но в 2015-м спортсменка получила серьёзную травму колена

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jemwolfie/" target="_blank"><strong>jemwolfie</strong></a></p>

И в жизни Вулфи наступил переломный момент. Во время реабилитации она стала постить в Сети видео с трюками и свои эффектные фото

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jemwolfie/" target="_blank"><strong>jemwolfie</strong></a></p>

Австралийке действительно было чем похвастаться: шикарная фигура с пышными формами, точные броски. Подписчики слетелись как пчелы на мёд

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jemwolfie/" target="_blank"><strong>jemwolfie</strong></a></p>

А на сайте OnlyFans своими фото меньше чем за год она заработала $2 млн (≈131 млн руб.). При этом Джем говорит, что живёт довольно скромно

А заработанные деньги она хочет потратить на помощь бездомным собакам, пишет Ladbible. По словам девушки, это сделает её счастливой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jemwolfie/" target="_blank"><strong>jemwolfie</strong></a></p>

Я живу так, словно бедна, скромной жизнью. Ничего себе не покупаю. Я рада только, что наконец смогу себе позволить дом, где можно будет завести собак

Джем Вулфи

Девушка зарабатывает по 4 млн в год, бросив журналистику, и понятно чем: 10 фото

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