Незнакомец изуродовал участницу конкурса красоты сразу после шоу, сломав ей нос

Теперь девушка напугана, подавлена и чувствует себя "уродливой". Ей потребуется операция на носу.

27-летняя англичанка Эмма Кларк возвращалась вместе с мамой и тётей с конкурса красоты, где дошла до финала, пишет Metro. Но радоваться ей пришлось недолго. Когда они только сошли с поезда, к ним подошёл странный незнакомец, который был очень зол.

Мужчина попытался завести разговор с Эммой, а потом накинулся на неё с кулаками, повалил и стал жестоко избивать. Девушка даже не успела опомниться, а потом поняла, что лежит на земле в крови. Тут на помощь поспешила её мама, которая попыталась оттащить мерзавца. А тётя схватила телефон, чтобы позвонить в полицию. Это спугнуло нападавшего, и он сбежал.

Он был очень зол. <...> Схватил меня, и мы оба упали. Затем сел на меня и начал бить по носу снова и снова. Я услышала хруст и почувствовала, как потекла кровь. Маме пришлось схватить его за рубашку и оттащить от меня Эмма Кларк

Сейчас у Эммы сломан нос. По словам девушки, ей страшно представить, что бы произошло, если бы она была одна. Участница конкурса красоты страдает от болей, боится выйти на улицу и посмотреть в зеркало. Эмма чувствует себя некрасивой и очень надеется на помощь врачей. По подозрению в нападении полицейские арестовали 55-летнего мужчину, расследование продолжается.

С одной стороны, я хочу, чтобы люди увидели, что он сделал. С другой — не хочу выходить на улицу вот так. <...> Я чувствую себя уродливой, я опустошена. Надеюсь, врачи смогут мне помочь, я сейчас практически не могу дышать носом Эмма Кларк

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