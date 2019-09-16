Хакеры взломали Instagram Николь Шерзингер, выложив голое фото и ссылку на видео

41-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls снова подверглась атаке взломщиков, которым, видимо, особенно полюбилась.

Несколько месяцев назад из-за хакеров в Сеть попало интимное видео модели, где она проводила время со своим бывшим бойфрендом — гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Николь тогда назвала это ужасным и невероятно подлым поступком, пишет The Sun.

Сейчас ситуация повторилась. Инстаграм-аккаунт артистки атаковали взломщики, выложившие голое фото на обозрение почти четырёх миллионов подписчиков. На нём позировала полуобнажённая девушка в расстёгнутой белой рубашке.

При этом, предположительно, на снимке была не сама певица — к телу просто прифотошопили голову Николь, пишет Daily Mail. А сверху на фотографии располагалась надпись, где предлагалось перейти по ссылке и увидеть ещё больше откровенных материалов со Шерзингер. Прежде чем изображения были удалены, а атака остановлена, прошло около 20 минут.

Николь Шерзингер — американская R&B- и поп-исполнительница, актриса, танцовщица, модель и автор песен. Прославилась участием в группе The Pussycat Dolls, пишет "24СМИ". Полное имя артистки — Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер. Её отец был филиппинцем, а у мамы — гавайские и украинские корни.

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