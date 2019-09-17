Внучка Боярского снялась в красном платье, и её декольте дедушке лучше не видеть

Внучка Д’Артаньяна превратилась в настоящую роковую леди, примерив ярко-красное мини-платье. Девушка позировала, отбросив светлые волосы набок, показав стройные ноги и эффектное декольте.
В подписи к фотосессии Екатерина отметила, что выбор такого наряда отметает все сомнения. А подписчики, которых у девушки более 10 тысяч, на ура приняли снимки, сделав комплименты и пышным формам, и наряду.
Если сомневаешься, надевай красное
Екатерина Боярская
Необыкновенная красота!
yuriy774
Вау. Просто вау. Нет слов, одна песня
andreysabelfeld
Екатерина — одна из четырёх внуков Михаила Боярского. Недавно девушка привлекла к себе внимание, став активно вести "Инстаграм". Многие пользователи отметили, что Боярская превратилась из обычного подростка в настоящую красавицу. И Катя только подтверждает это своими снимками.
Тысяча чертей, когда внучка Боярского успела так вырасти? 10 пленительных фото