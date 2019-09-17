Внучка Боярского снялась в красном платье, и её декольте дедушке лучше не видеть

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Фото © Instagram/kboyarskaya98

20-летняя Екатерина Боярская продолжает покорять "Инстаграм" и удивляет поклонников новыми образами.

Внучка Д’Артаньяна превратилась в настоящую роковую леди, примерив ярко-красное мини-платье. Девушка позировала, отбросив светлые волосы набок, показав стройные ноги и эффектное декольте.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank">kboyarskaya98</a></p>

В подписи к фотосессии Екатерина отметила, что выбор такого наряда отметает все сомнения. А подписчики, которых у девушки более 10 тысяч, на ура приняли снимки, сделав комплименты и пышным формам, и наряду.

Если сомневаешься, надевай красное

Екатерина Боярская

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank">kboyarskaya98</a></p>

Необыкновенная красота!

yuriy774

Вау. Просто вау. Нет слов, одна песня

andreysabelfeld

Екатерина — одна из четырёх внуков Михаила Боярского. Недавно девушка привлекла к себе внимание, став активно вести "Инстаграм". Многие пользователи отметили, что Боярская превратилась из обычного подростка в настоящую красавицу. И Катя только подтверждает это своими снимками.

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