Внучка Боярского снялась в красном платье, и её декольте дедушке лучше не видеть

20-летняя Екатерина Боярская продолжает покорять "Инстаграм" и удивляет поклонников новыми образами.

Внучка Д’Артаньяна превратилась в настоящую роковую леди, примерив ярко-красное мини-платье. Девушка позировала, отбросив светлые волосы набок, показав стройные ноги и эффектное декольте.

В подписи к фотосессии Екатерина отметила, что выбор такого наряда отметает все сомнения. А подписчики, которых у девушки более 10 тысяч, на ура приняли снимки, сделав комплименты и пышным формам, и наряду.

Если сомневаешься, надевай красное Екатерина Боярская

Необыкновенная красота! yuriy774

Вау. Просто вау. Нет слов, одна песня andreysabelfeld

Екатерина — одна из четырёх внуков Михаила Боярского. Недавно девушка привлекла к себе внимание, став активно вести "Инстаграм". Многие пользователи отметили, что Боярская превратилась из обычного подростка в настоящую красавицу. И Катя только подтверждает это своими снимками.

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