Девушка показала косплей во время стрима, и её забанили за откровенный контент

Девушка вела трансляцию в костюме воительницы Чунь Ли из серии игр Street Fighter.

Стримерша с ником Quqco часто ведёт трансляции, где рисует персонажей из игр. Во время одной из них девушка надела костюм Чунь Ли — голубое платье с глубокими разрезами по бокам, пишет Kotaku. В какой-то момент на видео девушка поджала ноги, и те стали особенно заметны, оголив бёдра.

А чуть позже она пожаловалась в "Твиттере", что ресурс Twitch заблокировал её на три дня из-за сексуального контента. При этом стримерша посетовала, что специально подбирала более "приличный" костюм и не видит в нём ничего откровенного.

Меня только что забанили за косплей Чунь Ли. У меня всё прикрыто. Не понимаю. Где здесь сексуальный контент? <...> Я даже купила костюм на размер больше, чтобы разрезы не выглядели слишком глубокими. У меня есть беговые шорты короче Quqco

Впрочем, у девушки, видимо, своё понимание откровенности. В соцсетях она нередко постит снимки в провокационных позах или с глубоким декольте.

Геймерша случайно показала лицо во время стрима, и фанаты лишились дара речи