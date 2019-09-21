Особенность этой девушки — длинный язык, и это не то, о чём вы подумали: 10 фото

Судя по примеру этой девушки, язык может довести не только до Киева, но и до кругленькой суммы на счёте.

Микайле Саравиа из Флориды, США, всего 21 год, а она уже стала звездой соцсетей и миллионершей

Девушка зарабатывает более 100 тыс. долларов в год (≈6,4 млн руб.) благодаря своей анатомической особенности

У американки невероятно длинный язык — 6,5 дюйма (около 16,5 см), и она с радостью демонстрирует его в соцсетях

Посмотреть на такое чудо в "Инстаграме" только на одной странице девушки собралось 2 млн человек

За откровенные снимки в бикини с высунутым языком подписчики называют её ящерицей и змеёй

Но девушка ещё и тверк может станцевать и даже создала свой сайт, где продаёт товары с логотипом в виде языка, который уже стал торговой маркой

Три в одном: 10 фото миллионерши, которая обыграет в баскетбол и вкусно накормит