Из "ботаника" — в модель Playboy: 10 фото девушки, привлекающей не только умом

Сложно поверить, что над этой горячей моделью издевались в школьные годы. Её называли ботаником, а она сокрушалась по поводу собственной внешности, не считая себя привлекательной.

Сабине Николь из Далласа, США, 24 года, и за спиной у неё съёмки для Playboy, где она даже становилась кибердевушкой месяца

Но до этого американка подрабатывала простой официанткой в маленьком ресторанчике, где её эффектные формы и заметил фотограф журнала

По словам девушки, она не обладает особыми талантами, но считает себя дружелюбным и понимающим человеком

Милый нрав и откровенные фото помогли ей привлечь около 450 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которых она периодически балует ещё и косплеем

Ведь в детстве Сабина была не только "нёрдом", но и любителем аниме и компьютерных игр, среди которых World of Warcraft, пишет Biographicsworld

А вот о личной жизни красотка особо распространяться не любит, но поговаривают, что её сердце всё ещё свободно

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