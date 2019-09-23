10 фото первокурсницы из Севастополя, ставшей самой красивой девушкой Крыма

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Фото © Instagram/e_lizaveta_

В Ялте прошёл финал конкурса красоты "Мисс Крым — 2019". Всего было подано 600 заявок из разных городов полуострова — и в итоге отобрано 15 претенденток на титул. Но обойти соперниц и забрать заветную корону удалось юной светловолосой Елизавете Свириденко из Севастополя.

Теперь обворожительная девушка получит возможность представить Крым на конкурсе "Мисс Земля" в 2020 году, который пройдёт на Филиппинах

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/e_lizaveta__/" target="_blank"><strong>e_lizaveta__</strong></a></p>

Но это не первая победа для Елизаветы. Ей уже доставалась корона на городском конкурсе "Севастопольская красавица — 2018"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/e_lizaveta__/" target="_blank"><strong>e_lizaveta__</strong></a></p>

И, похоже, Свириденко привыкла лидировать во всём. Девушка — чемпионка Крыма по спортивно-бальным танцам и имеет 1-й разряд по спортивной стрельбе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/e_lizaveta__/" target="_blank"><strong>e_lizaveta__</strong></a></p>

После отличной учёбы в школе Лиза поступила в архитектурно-строительную академию, где сейчас учится на первом курсе, пишет издание "Новости Крыма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/e_lizaveta__/" target="_blank"><strong>e_lizaveta__</strong></a></p>

По словам победительницы, благодаря конкурсу она получила незабываемый опыт и эмоции

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/e_lizaveta__/" target="_blank"><strong>e_lizaveta_</strong></a></p>

Вице-мисс Крым — 2019 стала Дарья Обухова из Симферополя, а титул первой вице-мисс достался Елене Рыжовой из Черноморского

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