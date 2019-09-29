Девушка весом 100 кг смело показывает горячие фото, приводя хейтеров в бешенство

31-летней Лауре Уолш из Брекона, Уэльс, удалось полюбить и принять своё тело, и теперь девушка помогает встать на этот путь другим.

Лаура была обычным подростком, которого мало заботили вопросы о похудении. У девушки были эффектные формы, но полнотой она никогда не страдала и была вполне довольна собой. Однако когда британке исполнилось 20, началось нечто странное. Она стала полнеть и дошла до невероятной для неё цифры — 101 кг. Девушка в панике бросилась к врачам, но те только разводили руками и советовали меньше есть.

Врачи ничем не помогли, просто продолжали говорить мне меньше есть и больше заниматься спортом. Но мои друзья вели такой же образ жизни и не полнели. Я не могла понять, что со мной происходит, потеряла уверенность в себе Лаура Уолш

И только когда Лауре исполнилось 25, удалось прояснить ситуацию, пишет Daily Star. Медики наконец обнаружили, что причиной набора веса, увеличения волосяного покрова на теле и нестабильного настроения служит болезнь — синдром поликистоза яичников. И это стало поворотным моментом, когда британка решила пересмотреть отношение к себе.

Девушка наткнулась на аккаунты в "Инстаграме", где пользовательницы делились подобными проблемами. Это вдохновило её на то, чтобы завести собственную страницу. Лаура решила, что не стоит ненавидеть своё тело за несовершенство, что она тоже может быть привлекательной и не обязана прятаться от всех. Британка начала выкладывать фото в белье и купальниках, однако тролли в Сети были безжалостны.

Сначала мне было очень трудно справиться с такими комментариями, как "Ты толстая и нездоровая" или "Ты заслуживаешь умереть молодой". Я получаю ненавистнические сообщения всё время Лаура Уолш

Теперь Лаура не только смогла полюбить себя, но и научилась не обращать внимания на негатив в Сети. Девушка стала вдохновением для 50 тыс. подписчиков, которым помогает жить в мире с собой.

Я люблю себя и на данный момент полностью довольна собой. Люблю свои складочки, растяжки, шрамы, ямочки. Я благодарна и ценю своё тело Лаура Уолш

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