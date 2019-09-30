Какие ещё горячие снимки припрятала блондинка, устроившая съёмку в Тверском ОВД

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Фото © VK / Омбудсмен полиции

В Сети бурно обсуждают появившиеся недавно фотографии девушки в форме, которая устроила съёмки в московском отделе полиции.

На снимках девушка предстала не просто в форме сотрудницы полиции, но и в провокационных, по мнению пользователей, позах. На одном из фото она закинула ноги на стол, на другом — стояла на коленях, упершись в пол руками. "В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка", — прокомментировали ситуацию в МВД РФ.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ombudsmenttttttttttt?w=wall-139453095_1640819" target="_blank">Омбудсмен полиции</a></p>

Мне лично как бывшей сотруднице неприятно лицезреть стриптизёршу в форме, хочешь фотосессию, возьми одежёнку в специальном для этого магазине!

Ксения Кукарина, пользовательница "ВКонтакте"

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ombudsmenttttttttttt?w=wall-139453095_1640819" target="_blank">Омбудсмен полиции</a></p>

При этом в комментариях в соцсетях отмечают, что устроившая съёмки блондинка сама в органах не работает. Это сестра участковой Алёны Топилиной — модель и блогер Алина Топилина. Согласно её фан-странице во "ВКонтакте", девушка известна своей дружбой с российским блогером и певцом Ромой Жёлудем, а также участвовала в съёмках для ютуб-канала Амирана Сардарова "Дневника хача".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alina_tapilina/" target="_blank"><strong>alina_tapilina</strong></a></p>

21-летняя Алина ведёт "Инстаграм", приобретя уже 85 тыс. подписчиков, с которыми в том числе активно делится действительно откровенными снимками. И часть комментаторов всё же встали на защиту девушки, отметив, что в этой фотосессии нет ничего предосудительного.

Без мундира. 10 откровенных фото экс-сотрудницы МВД, которую затравили в Сети

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