Зрители сняли, как дочь Синди Кроуфорд случайно обнажила грудь прямо на подиуме

У легендарной супермодели выросла дочка, которая пошла по стопам матери. И вот юной красавице пришлось столкнуться с каверзами модельной профессии.

18-летняя Кайя Гербер приняла участие в показе Valentino в рамках Недели моды в Париже, пишет Hollywoodlife. Девушка прошлась по подиуму в чёрном костюме, включающем юбку, пиджак и прозрачную блузку. При этом Кайя дефилировала без бюстгальтера, что и стало причиной конфуза.

В то время как модель эффектно и смело шагала вперёд, её изящный шарф и полы пиджака разлетелись в стороны, открыв бюст под просвечивающей тканью. Но девушка достойно отреагировала на ситуацию, несмотря на свой юный возраст. Она сохранила лицо и осталась абсолютно невозмутимой.

Третьего сентября дочке Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика Рэнди Гербера исполнилось 18, а она уже украсила собой обложки глянцевых изданий, включая Vogue. И хотя Кайе не удаётся избежать сравнений с её легендарной матерью, девушка уверенно чувствует себя на модельном поприще. Кроме того, брюнетка успешно ведёт свою страничку в "Инстаграме" с 4,7 млн подписчиков, переплюнув Синди, у которой 4,3 млн.

С модели на подиуме слетел бюстгальтер, но её реакции можно позавидовать — видео