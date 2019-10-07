Модель с фарфоровой кожей сразила соцсети красотой: 10 фото "дагестанской Барби"

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Фото © Instagram/marii212121

Эта девушка просто завораживает: фарфоровая кожа и необычные черты лица делают её похожей на куклу. И такая внешность не могла остаться незамеченной — в соцсетях блондинку называют одной из красивейших россиянок.

Мариан Пашаева родилась в 1997 году в Махачкале, пишет КП. Однако строгие нравы на родине не совсем устраивали "дагестанскую Барби"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marii212121/" target="_blank"><strong>marii212121</strong></a></p>

Она переехала в Северную Осетию, а затем и в Москву. И такая красавица сразу попала в поле зрения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marii212121/" target="_blank"><strong>marii212121</strong></a></p>

Девушке поступило предложение сняться в клипе Егора Крида "Будильник". Правда, тогда на Мариан обрушились с критикой земляки

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marii212121/" target="_blank"><strong>marii212121</strong></a></p>

Но это не помешало ей сотрудничать с модельными агентствами и снова получить роль в клипе Крида — на песню "Не могу"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marii212121/" target="_blank"><strong>marii212121</strong></a></p>

"Фарфоровая девушка" стала популярна и в соцсетях: в "Инстаграме" у красотки около 600 тыс. подписчиков. Но ограничивается она довольно скромными фото

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marii212121/" target="_blank"><strong>marii212121</strong></a></p>

Не все верят, что "инопланетная" красота досталась дагестанке от природы, подозревая в пластике. Однако сама Мариан подтверждать это не торопится

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