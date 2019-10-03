10 фото журналистки, которая утёрла нос болельщикам, требовавшим обнажить грудь

С какими только грубиянами не приходится иметь дело обворожительной Дилетте Леотте. Но 28-летняя спортивная корреспондентка подходит к таким ситуациям со здравой долей юмора, что случилось и в этот раз.

Дилетта собиралась освещать матч на стадионе "Сан-Паоло", Италия, между "Наполи" и "Брешиа", когда фанаты с трибун заскандировали: "Покажи грудь!"

Но девушка решила, что лучше покажет парням, что она думает об их поведении. Этот ролик сразу разошёлся по соцсетям, набрав около 32 тыс. просмотров

Красота Дилетты способна на чудеса, именно поэтому 4,6 млн человек подписаны на девушку в "Инстаграме" — чтобы каждый день радовать себя её фото

В прошлом девушка приняла участие в итальянском конкурсе красоты, где завоевала титул "Мисс Элегантность — 2009", пишет The Sun

Карьеру на телевидении Дилетта начала в 19 лет. Успех преследовал девушку по пятам, и особую популярность она получила, будучи ведущей прогноза погоды

После этого итальянка перешла в раздел спорта, но это нисколько не уменьшило количество её поклонников. И это совершенно не удивительно

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