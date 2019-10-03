10 фото журналистки, которая утёрла нос болельщикам, требовавшим обнажить грудь

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Фото © Instagram/dilettaleotta

С какими только грубиянами не приходится иметь дело обворожительной Дилетте Леотте. Но 28-летняя спортивная корреспондентка подходит к таким ситуациям со здравой долей юмора, что случилось и в этот раз.

Дилетта собиралась освещать матч на стадионе "Сан-Паоло", Италия, между "Наполи" и "Брешиа", когда фанаты с трибун заскандировали: "Покажи грудь!"

Но девушка решила, что лучше покажет парням, что она думает об их поведении. Этот ролик сразу разошёлся по соцсетям, набрав около 32 тыс. просмотров

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dilettaleotta/" target="_blank"><strong>dilettaleotta</strong></a></p>

Красота Дилетты способна на чудеса, именно поэтому 4,6 млн человек подписаны на девушку в "Инстаграме" — чтобы каждый день радовать себя её фото

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dilettaleotta/" target="_blank"><strong>dilettaleotta</strong></a></p>

В прошлом девушка приняла участие в итальянском конкурсе красоты, где завоевала титул "Мисс Элегантность — 2009", пишет The Sun

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dilettaleotta/" target="_blank"><strong>dilettaleotta</strong></a></p>

Карьеру на телевидении Дилетта начала в 19 лет. Успех преследовал девушку по пятам, и особую популярность она получила, будучи ведущей прогноза погоды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dilettaleotta/" target="_blank"><strong>dilettaleotta</strong></a></p>

После этого итальянка перешла в раздел спорта, но это нисколько не уменьшило количество её поклонников. И это совершенно не удивительно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dilettaleotta/" target="_blank"><strong>dilettaleotta</strong></a></p>

Девушка-арбитр завоевала сердца тысяч мужчин, подшутив над футболистом на поле

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