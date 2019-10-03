Кайли Дженнер призналась, что случилось в спальне, за 2 недели до ссоры с мужем

Модель поняла, что после рождения ребёнка её интимная жизнь заиграла новыми красками, но при этом перестала появляться с Трэвисом Скоттом на публике.

Звезда соцсетей и реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер рассказала, что её сексуальная жизнь достигла своего апогея, сообщает Mirror. 22-летняя модель сделала откровенное признание за две недели до предполагаемой размолвки со своим мужем, рэпером Трэвисом Скоттом.

В интервью журналу Playboy, которое сопровождалось горячей фотосессией, Дженнер заявила, что миф об ухудшении интимной жизни после рождения ребёнка не имеет под собой оснований.

Многие утверждают, что ребёнок может испортить сексуальные отношения родителей, но в нашем случае всё произошло с точностью до наоборот Кайли Дженнер

Слухи о разладе между Дженнер и Скоттом появились после того, как модель приехала на свадьбу своих друзей Джастина Бибера и Хейли Болдуин без возлюбленного: компанию ей составила только дочь Сторми. В последний раз их видели вместе 27 августа, на премьере документального фильма о Трэвисе Скотте. По данным некоторых СМИ, пара взяла паузу в отношениях.

Кайли и Трэвис познакомились на музыкальном фестивале Coachella в апреле 2017 года. В феврале 2018-го у них родилась дочь Сторми. Этим летом пара отмечала 22-летие Дженнер в Италии в компании близких друзей.

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