Компания отказала девушке в работе, опозорив из-за "неприличного" фото в бикини

Представитель компании выложил в "Инстаграме" фото, на котором ищущая работу девушка одета в бикини. Сделал он это для того, чтобы "предупредить других соискателей о непрофессиональных публикациях в социальных сетях".

Эмили Клоу из Остина, США, столкнулась с жестокой реальностью. Девушку отказались принимать на работу из-за фотографии в бикини в её инстаграме. Но на этом всё не закончилось. Компания опубликовала этот снимок в сториз. Работодатель написал, насколько такие фотографии не сочетаются с профессионализмом.

Никогда не публикуйте в своих социальных сетях контент типа этого... Ну, или хотя бы не делитесь своими аккаунтами со своим работодателем. Делайте, что угодно, не выставляя на публику. Но подобное никак не поможет в поиске профессиональной работы Kickass Masterminds

Эмили была поражена тем, что представители Kickass её опозорили. В своём твиттере она пожаловалась на компанию, где сразу же получила необходимую поддержку. Пользователи писали, что профессионализм никак не связан с тем, что публикует девушка в своих соцсетях. Тем более на снимке нет ничего предосудительного.

Они сделали скриншот фотографии, разместили её в своей истории в "Инстаграме" и вызвали меня к себе. До сих пор не могу поверить, что они так поступили Эмили Клоу

Да тебе просто повезло — увернулась от этой компании — Пользователь "Твиттера"

Ты выглядишь очень мило в своём купальнике, и твой профессионализм никак не связан с тем, что ты носишь вне работы Пользователь "Твиттера"

Несмотря на оскорбительную публикацию с сообщением о том, что снимок Эмили в бикини ограничил её перспективы трудоустройства, основатель компании Сара Кристенсен отрицает, что девушку как-то ущемляли, пишет Metro.

Этой женщине не отказали в работе из-за её профиля в социальных сетях. На самом деле, не отказывали в работе вообще Сара Кристенсен

Девушки — вовсе не слабый пол, и вот тому самое красивое подтверждение: 10 фото