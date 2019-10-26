Студентка испугалась, что никогда не найдёт любовь, и похудела на 76 кг

Для кого-то пара сброшенных килограммов уже повод для гордости. Эта девушка сбросила несколько десятков и не собирается останавливаться.

Тина Минасайн из Калифорнии, США, прошла нелёгкий путь и советует другим худеющим не забывать, о чём они мечтали в самом начале. А сама американка начала с того, что захотела отучиться на мерчандайзера в сфере моды. Но ей мешали комплексы и неуверенность в себе. Хотя мало кто мог это заметить: девушка была душой компании. Но за внешним весельем скрывалась грусть.

Когда я была очень полной, я была на удивление общительной, но очень грустной внутри. Я хотела начать всё сначала в Нью-Йорке и не быть больше известной как "толстушка" Тина Минасайн

В один момент, когда вес девушки достигал уже 140 кг, она решила поменять свою жизнь. И помимо колледжа были ещё весомые причины. О её здоровье стали беспокоиться близкие. К тому же Тина испугалась, что если она не возьмёт себя в руки, то никогда не сможет встретить свою любовь, пишет Daily Star.

Было много причин, по которым я похудела. Мои родители и сестра очень беспокоились о моём состоянии. Моё психическое здоровье ухудшалось из-за ненависти к себе. <...> Я думала, что никогда не найду любовь, если не сброшу вес Тина Минасайн

Девушка перешла на здоровое питание, делая упор на белки и практически исключая углеводы. Она следила за размером порций, не позволяя себе переедать, иногда занималась спортом и о своих успехах рассказывала в "Инстаграме". Результат был потрясающим: Тина сбросила целых 76 кг. Однако она хочет предупредить всех встающих на этот путь, что потеря веса не избавляет от внутренних проблем и, главное, в любом теле суметь полюбить себя.

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