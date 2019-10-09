Красоту этой калужанки оценили даже в Европе: 10 фото одной из завиднейших жён

Знойная красавица из Калуги Нина Мельникова стала обладательницей титула "Вторая вице-миссис Европа — 2019"
Как и полагается, русская красавица замужем. По словам Нины, она любимая и любящая жена. А ещё она растит непоседу дочку, пишет МК
Участие в конкурсах красоты для брюнетки не в новинку. Она уже становилась "Миссис дружба", "Миссис стиль", "Миссис Калуга" и "Вице-миссис Россия"
Хотя по профессии Нина совсем не модель, а юрист, который периодически занимается благотворительностью
Самой красивой замужней женщиной жюри признало Людмилу Карпикову из Таллина, титул "Мама Европы" достался участнице с Украины
Конкурс "Миссис Европа" в этом году посвятили теме домашнего насилия, и каждая конкурсантка должна была подготовить доклад о ситуации в своей стране
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