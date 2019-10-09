Красоту этой калужанки оценили даже в Европе: 10 фото одной из завиднейших жён

Недавно стали известны результаты конкурса "Миссис Европа — 2019", который прошёл в Испании. За титул победительницы боролись 30 женщин из разных стран. И хотя 30-летней брюнетке не удалось забрать заветную корону, её красота не оставила жюри равнодушным.

Знойная красавица из Калуги Нина Мельникова стала обладательницей титула "Вторая вице-миссис Европа — 2019"

Как и полагается, русская красавица замужем. По словам Нины, она любимая и любящая жена. А ещё она растит непоседу дочку, пишет МК

Участие в конкурсах красоты для брюнетки не в новинку. Она уже становилась "Миссис дружба", "Миссис стиль", "Миссис Калуга" и "Вице-миссис Россия"

Хотя по профессии Нина совсем не модель, а юрист, который периодически занимается благотворительностью

Самой красивой замужней женщиной жюри признало Людмилу Карпикову из Таллина, титул "Мама Европы" достался участнице с Украины

Конкурс "Миссис Европа" в этом году посвятили теме домашнего насилия, и каждая конкурсантка должна была подготовить доклад о ситуации в своей стране

10 фото первокурсницы из Севастополя, ставшей самой красивой девушкой Крыма