На матче в Бостоне, США, зрительница решила показать свои умения, но не у всех они вызвали восторг.

В соцсетях стал распространяться ролик с фанаткой, пришедшей посмотреть матч, где встретились команды New Jersey Devils и Boston Bruins, пишет Totalprosports. В какой-то момент брюнетка, видимо, так прониклась игрой, что ответила на неё откровенным танцем. Девушка расположилась у защитного ограждения спиной к трибунам, но наслаждаться славой ей пришлось недолго.

На заводную красавицу обрушился гнев фанатов, которые от недовольства стали свистеть и кричать. И та предпочла в смущении удалиться на своё место. Однако хейт настиг её и после. Юзеры в соцсетях стали писать комментарии о том, что поведение болельщицы отвратительно и девушкам никогда не стоит так поступать.

Она выглядит мерзко yonnyyonson11

Думаю, я говорю от имени всех гетеросексуальных мужчин. Это никого не приводит в восторг. Просто вернись на своё место, пожалуйста randallhanlan

Всё время ждал, когда она упадёт mayap05_

Офицер "арестовал" полуголых моделей на камеру и поплатился за это