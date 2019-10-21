10 чарующих фото модели из Белоруссии, которой невозможно не посмотреть в глаза

Этой модели действительно стоит заглянуть в глаза. Ведь именно они — её изюминка, которая выделяет девушку среди других красавиц.

Как указывает Полина Малиновская на своей странице в ВК, она родилась в Белоруссии в 1998 году

Однако сейчас девушка живёт в Италии, ведь оттуда родом её отец. А вот мама светловолосой красавицы — русская

Модель сотрудничает с крупной американской компанией Revolve, а на её инстаграм сейчас подписано 717 тыс. человек

Девушка прославилась благодаря своей завидной фигуре и любви к откровенным фото, которыми она делится на странице

Но главная особенность красавицы — её удивительные светлые глаза, на радужке одного из которых сияет коричневое пятнышко

Мимо такой красавицы действительно сложно пройти. Тем не менее, по слухам, её сердце всё еще свободно

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