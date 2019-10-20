Тонкая талия этой модели сводит с ума так, что сразу хочется объятий: 10 фото

У этой девушки завидная талия и ягодицы круче, чем у Ким Кардашьян. Она не боится экспериментировать с причёсками и цветом волос, но каждый раз демонстрирует образ роковой соблазнительницы и горячей штучки.

Эта красотка известна как инстаграм-модель Леми Бьюти (или Reallemy), у которой почти 2 млн подписчиков

Но на самом деле 23-летнюю блогершу зовут Салем Кусса, она выросла в Лондоне, Англия, пишет Famousbirthdays

Девушка прибрела толпы фанатов, демонстрируя откровенные снимки и примеряя разные образы

Блондинка, брюнетка, непослушные кудри, идеальные локоны... Кажется, британка стремится угодить всем

Однако не все оказались в восторге от инста-дивы. Некоторые СМИ критиковали её из-за катастрофически тонкой талии

Но порицание не мешает Леми жить на полную катушку, наслаждаться путешествиями и строить карьеру модели

Экс-модель Playboy метит в президенты, и вот 10 фото, которые соберут все голоса