Тонкая талия этой модели сводит с ума так, что сразу хочется объятий: 10 фото

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Фото © Instagram/lemybeauty

У этой девушки завидная талия и ягодицы круче, чем у Ким Кардашьян. Она не боится экспериментировать с причёсками и цветом волос, но каждый раз демонстрирует образ роковой соблазнительницы и горячей штучки.

Эта красотка известна как инстаграм-модель Леми Бьюти (или Reallemy), у которой почти 2 млн подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lemybeauty/" target="_blank"><strong>lemybeauty</strong></a></p>

Но на самом деле 23-летнюю блогершу зовут Салем Кусса, она выросла в Лондоне, Англия, пишет Famousbirthdays

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lemybeauty/" target="_blank"><strong>lemybeauty</strong></a></p>

Девушка прибрела толпы фанатов, демонстрируя откровенные снимки и примеряя разные образы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lemybeauty/" target="_blank"><strong>lemybeauty</strong></a></p>

Блондинка, брюнетка, непослушные кудри, идеальные локоны... Кажется, британка стремится угодить всем

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lemybeauty/" target="_blank"><strong>lemybeauty</strong></a></p>

Однако не все оказались в восторге от инста-дивы. Некоторые СМИ критиковали её из-за катастрофически тонкой талии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lemybeauty/" target="_blank"><strong>lemybeauty</strong></a></p>

Но порицание не мешает Леми жить на полную катушку, наслаждаться путешествиями и строить карьеру модели

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