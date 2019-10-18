Блогерше из Москвы устроили травлю после пафосных фото на фоне горящих баррикад

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Фото © Instagram/fitness_mama

Многодетная мама и основательница фитнес-проекта Елена Рыбальченко из Москвы сама попала под огонь комментариев после своего поста.

Девушка отправилась на отдых в Барселону вместе с мужем Станиславом и стала свидетельницей протестов, которые разразились после того, как 12 лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремному заключению. Видимо, вид горящих баррикад приглянулся Елене, и она сделала на их фоне эффектный снимок. Россиянка позировала в коротких джинсовых шортах, чувственно приоткрыв рот.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fitness_mama/" target="_blank">fitness_mama</a></p>

Также девушка разместила видео с места событий. А в подписи к посту сравнила происходящий вокруг погром и хаос с голливудским боевиком и снабдила его хештегами на английском о протестах. Но взгляд блогерши на ситуацию в Сети не оценили.

Впереди, сзади тебя, слева и справа — везде огонь. Вокруг взрывы, над головой вертолёты🚁 , шум лопастей и сирены🚨. Барселона в огне🔥. Эта ночь — словно голливудский боевик

Елена Рыбальченко

Многие пользователи посчитали, что это оскорбительно — устраивать гламурную фотосессию во время волнений, при которых пострадали люди. Её обвинили в бесчувственности и готовности на всё ради лайков, пишет Ultimahora. На тему даже обратили внимание многие зарубежные СМИ.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fitness_mama/" target="_blank">fitness_mama</a></p>

Стыд! Позор!

ana_herebia

Использование этой тонкой темы оскорбительно для всех, кто здесь живёт. Эта фотография совершенно неуместна, здесь нет ничего красивого, что можно снимать. Пожалуйста, удалите снимок

elenaasm

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fitness_mama/" target="_blank">fitness_mama</a></p>

Глупости нет предела

phernandezpolo

Это тебе не фон для позирования. <...> Для жителей Испании это оскорбление, это тебе не спектакль, а реальная жизнь и беда

anastasiagoser

Елена Рыбальченко — блогерша, у которой 707 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Она воспитывает троих детей, называя себя в соцсетях фитнес-мамой, а свой проект — самым профессиональным и стильным фитнес-проектом России.

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