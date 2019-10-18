Блогерше из Москвы устроили травлю после пафосных фото на фоне горящих баррикад

Многодетная мама и основательница фитнес-проекта Елена Рыбальченко из Москвы сама попала под огонь комментариев после своего поста.

Девушка отправилась на отдых в Барселону вместе с мужем Станиславом и стала свидетельницей протестов, которые разразились после того, как 12 лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремному заключению. Видимо, вид горящих баррикад приглянулся Елене, и она сделала на их фоне эффектный снимок. Россиянка позировала в коротких джинсовых шортах, чувственно приоткрыв рот.

Также девушка разместила видео с места событий. А в подписи к посту сравнила происходящий вокруг погром и хаос с голливудским боевиком и снабдила его хештегами на английском о протестах. Но взгляд блогерши на ситуацию в Сети не оценили.

Впереди, сзади тебя, слева и справа — везде огонь. Вокруг взрывы, над головой вертолёты🚁 , шум лопастей и сирены🚨. Барселона в огне🔥. Эта ночь — словно голливудский боевик Елена Рыбальченко

Многие пользователи посчитали, что это оскорбительно — устраивать гламурную фотосессию во время волнений, при которых пострадали люди. Её обвинили в бесчувственности и готовности на всё ради лайков, пишет Ultimahora. На тему даже обратили внимание многие зарубежные СМИ.

Стыд! Позор! ana_herebia

Использование этой тонкой темы оскорбительно для всех, кто здесь живёт. Эта фотография совершенно неуместна, здесь нет ничего красивого, что можно снимать. Пожалуйста, удалите снимок elenaasm

Глупости нет предела phernandezpolo

Это тебе не фон для позирования. <...> Для жителей Испании это оскорбление, это тебе не спектакль, а реальная жизнь и беда anastasiagoser

Елена Рыбальченко — блогерша, у которой 707 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Она воспитывает троих детей, называя себя в соцсетях фитнес-мамой, а свой проект — самым профессиональным и стильным фитнес-проектом России.