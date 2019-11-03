50 оттенков красного: 10 горячих фото модели, сводящей с ума с помощью бикини

Эта 21-летняя белокурая красавица знает, как завоевать сердца юзеров. Для этого достаточно иметь в арсенале не маленькое чёрное платье, а крошечное красное бикини. Вариант беспроигрышный.

Красотка Ханна Палмер выросла в Аризоне, США. Блондинка с детства грезила модельной карьерой

И удача ей улыбнулась. Девушка завела инстаграм, и на её внешность не могли не обратить внимания, сейчас у неё около миллиона подписчиков

Покорив соцсети, Ханна снялась для популярного мужского журнала Maxim. А потом предложения посыпались одно за другим

Fashion Nova, Bang Energy, Manscaped — многие компании хотели заполучить красавицу себе, пишет Thefamouspeople. Детская мечта блондинки сбылась

Теперь она популярная модель, визитной карточкой которой в "Инстаграме" стали красные купальники. К этому цвету Ханна питает особые чувства

А ещё она любит фитнес, путешествия — особенно в Диснейленд и на Коачеллу — и хочет помогать девушкам и женщинам, лишившимся крова

10 чарующих фото модели из Белоруссии, которой невозможно не посмотреть в глаза