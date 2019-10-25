10 фото гимнастки из Стерлитамака, которая покорила весь мир своей красотой

Александру Солдатову родом из Стерлитамака считают одной из самых красивых спортсменок в мире. И в этом действительно сложно усомниться.

21-летняя Александра — заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка мира и Европы в командном зачёте

Феноменальные гибкость, растяжка и пластика девушки приковывают к ней внимание по всему миру

Но наряду со спортивными талантами Саша обладает ещё и модельной внешностью: рост 175 см, роскошные волосы, запоминающееся лицо

Однако сама чемпионка себя красавицей отнюдь не считает, пишет Gymshow

Знаете, мне лестно, если посторонние люди считают меня красивой и способной. О себе со стороны судить сложно. Спорить не буду, такие отзывы приятны, но я сама себя, например, красавицей назвать не могу. По внешним данным я скорее симпатичная Александра Солдатова

Но помимо внешности природа наградила девушку ещё и упорством. В 12 лет ради тренировок Саша согласилась уехать из дома в школу-интернат в Дмитрове

А потом оттуда ездила в соседний город на занятия, стремясь к своей цели, несмотря ни на что. И награды, и народная любовь не заставили себя ждать

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