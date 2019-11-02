10 знойных фото дочки Сталлоне, которая затмит собой любую голливудскую актрису

У 73-летнего актёра пятеро детей, и трое из них — красавицы дочки. Недавно старина Слай опубликовал совместный снимок с 23-летней Софией, которая закосплеила Лару Крофт. И, кажется, у неё получилось не хуже, чем у Анджелины Джоли.

София — старшая из трёх дочек. Снимком с красавицей Сталлоне похвастался у себя в инстаграме, пошутив, что он всего лишь телохранитель

София Сталлоне готовится встретить Хэллоуин в образе Лары Крофт. А на заднем фоне маячит какой-то странный телохранитель Сильвестр Сталлоне

Когда Софии было всего два месяца, у неё диагностировали порок сердца. Малышке потребовалась срочная операция, которую пришлось повторить через 16 лет

Но дочка Слая смогла победить болезнь и построить карьеру, пойдя по стопам мамы — модели Дженнифер Флавин

София снялась для обложки Harper's Bazar и ведёт инстаграм, где у неё 1,2 млн подписчиков, пишет Thefamouspeople

Однако девушка планирует добиться успеха и в сфере бизнеса, и вряд ли что-то сможет ей помешать

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