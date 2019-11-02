10 знойных фото дочки Сталлоне, которая затмит собой любую голливудскую актрису

София — старшая из трёх дочек. Снимком с красавицей Сталлоне похвастался у себя в инстаграме, пошутив, что он всего лишь телохранитель
София Сталлоне готовится встретить Хэллоуин в образе Лары Крофт. А на заднем фоне маячит какой-то странный телохранитель
Сильвестр Сталлоне
Когда Софии было всего два месяца, у неё диагностировали порок сердца. Малышке потребовалась срочная операция, которую пришлось повторить через 16 лет
Но дочка Слая смогла победить болезнь и построить карьеру, пойдя по стопам мамы — модели Дженнифер Флавин
София снялась для обложки Harper's Bazar и ведёт инстаграм, где у неё 1,2 млн подписчиков, пишет Thefamouspeople
Однако девушка планирует добиться успеха и в сфере бизнеса, и вряд ли что-то сможет ей помешать
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